La notte nel cuore torna eccezionalmente su Canale 5: le anticipazioni di martedì 2 settembre

Dopo la breve pausa estiva, La notte nel cuore è tornata nella prima serata di Canale 5 e in questa settimana raddoppia addirittura il suo appuntamento. La serie turca andrà infatti in onda, eccezionalmente, anche stasera, martedì 2 settembre, sull'ammiraglia Mediaset.

La notte nel cuore: il riassunto del 31 agosto

Negli episodi 37, 38 e 39 della soap, trasmessi domenica scorsa e visibili in streaming su Mediaset Infinity, Melek decide di tenere il bambino che porta in grembo.

Tahsin invece rivela finalmente a Samet e Cihan di essere il figlio illegittimo di Muzaffer Sansalan.

Nihayet torna alla villa e Samet legge i risultati del test del DNA. Dopo aver visto le condizioni del fratello Nuh, Melek vuole vendicarsi e spara a Cihan.

Cosa succederà nella puntata del 2 settembre: Melek ha ucciso Cihan?

Melek è disperata per il gesto che ha compiuto. Tenta di lanciarsi da un ponte ma si ferma un attimo prima perchè pensa al suo bambino che non verrebbe così mai al mondo. Decide però di costituirsi. In commissariato viene raggiunta da Tahsin, che, saputo quanto successo, fa in modo che non confessi nulla.

Nel frattempo Hikmet e Samet pretendono da Enise che non aiuti più Sumru: lei si dice contraria, loro, per costringerla, fanno demolire parte della casa di Zehra.

Ma non c'è più molto tempo per pensare alla vendetta perchè Bunyamin chiama: qualcuno ha sparato a Cihan che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Anche Sumru decide di correre al capezzale di Cihan, ma i Sansalan non le riservano una calda accoglienza.

Tahsin ha il suo bel daffare per convincere Melek a non costituirsi, poi decide di far leva sull'unico argomento che la convincerà: la vita del suo bambino. La giovane si convince ma adesso dovrà preparare le risposte per l'interrogatorio con la polizia, che è già risalita a lei per via delle informazioni condivise da Canan. Quella sera stessa, infatti, Melek entra in carcere.

Sumru, cacciata di casa anche da Enise e Zehra, maledice suo marito e litiga con Nihayet: come può rimanere ancora in casa di Samet dopo quello che le ha fatto?

L'intervento d'urgenza a cui Cihan è stato sottoposto si è ormai concluso: lui, pur versando in condizioni gravissime, non è morto. Con lui fuori dai giochi, Nihayet convince Esat ad assumere il comando all'Hotel Sansalan.

Hikmet invece scopre che Sevilay voleva andare da Nuh con la sua auto e riesce a bloccarla rinchiudendola in camera.