La notte nel cuore su Canale 5, anticipazioni del 4 novembre: Cihan in carcere, Hikmet si allea con Halil

La notte nel cuore torna stasera su Canale 5 alle 21:50 circa con nuovi episodi. La soap turca, in onda due volte a settimana, continua a registrare ottimi ascolti, in grado di competere ormai anche con le fiction di Rai 1. Gli espisodi fin qui trasmessi sono tutti visibili in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore, il riassunto della puntata precedente

Cihan annuncia a Tahsin e Sumru il matrimonio con Melek. Melek va a vivere insieme a Cihan a casa Sansalan. Hikmet viene rilasciata e torna a casa Sansalan, ma Cihan la caccia. Anche Nuh viene rilasciato e si presenta al matrimonio di Melek e Cihan.

Tahsin e Sumru mettono Nuh di fronte a una scelta: non è giusto che sua sorella continui a sacrificare la propria felicità per l'immaturità del gemello.

Le nuove anticipazioni de La notte nel cuore

Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. Quest'ultimo viene individuato e fermato dalla polizia, che lo prende in custodia e lo scorta in centrale.

È il giorno delle nozze tra Melek e Cihan e, mentre tutti festeggiano il lieto evento, Sumru e Tahsin intimano a Nuh di non presentarsi al ricevimento, perché non vogliono incorrere nel rischio dell'ennesima scenata. Nuh ignora l'ordine e arriva nel luogo di festa appena prima che la polizia vi faccia irruzione per arrestare Cihan con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin.

Qualcuno però non crede alle accuse contro il giovane Sansalan: è proprio Tahsin, che intende scoprire la verità dietro al tentato omicidio. Nonostante le richieste di Bunyamin e dell'avvocato Nazim, il commissario Dilar nega la richiesta di rilasciare Cihan e ordina che quest'ultimo trascorra la notte in centrale in attesa dell'udienza del giorno successivo, nella quale però il procuratore nega la scarcerazione di Cihan.

Harika e Melek sono preoccupate per lui, mentre Esat si mostra freddo e distaccato. Nuh si addormenta al volante e finisce fuori strada, ma torna a casa illeso. Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno: è stato Serhat a sparargli, involontariamente.

Hikmet intanto si mette in contatto con Halil, il padre biologico di Melek e Nuh, con l'obiettivo di tramare con lui e trovare finalmente un alleato contro i suoi nemici.