La notte nel cuore stasera su Canale 5, anticipazioni di domenica 9 novembre: Halil sconvolge Melek

La vita di Melek e Nuh sta per essere nuovamente sconvolta dall'arrivo del loro padre naturale, che fa visita alla giovane, sconvolta: le anticipazioni della nuova puntata della soap turca La notte nel cuore

Dopo gli ottimi risultato ottenuti martedì scorso, quando si è aggiudicata la vittoria della prima serata, La notte nel cuore torna stasera su Canale 5 con altri episodi che promettono rivelazioni e scintille. Mentre tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, con la riconciliazione tanto desiderata tra Cihan e Nuh, nella vita di Melek ricompare, come uno spettro dal passato, suo padre Halil.

La notte nel cuore: il riassunto della scorsa settimana

Cihan e Melek annunciano a Tahsin e Sumru il proprio matrimonio, Melek va anche a vivere insieme a Cihan a casa Sansalan. Hikmet, che nel frattempo viene rilasciata, torna alla villa ma trova la ferma opposizione di Cihan, che la caccia. Anche Nuh viene rilasciato e si presenta al matrimonio di Melek e Cihan. Tahsin e Sumru lo mettono però di fronte a una scelta.

Un evento sconvolge le nozze, e non c'entra Nuh: Cihan viene arrestato e interrogato in seguito all'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin. Ma sarà poi Serhat a confessare di aver sparato: Tahsin decide di affrontarlo. Quando tutto sembra tornare alla normalità, e Cihan viene rilasciato, nessuno immagina che Hikmet sta coinvolgendo Halil nel suo piano per distruggere i Sansalan e Tahsin.

Le anticipazioni di domenica 9 novembre 2025

Una volta libero, Cihan si riunisce a Tahsin e, insieme, i due si confrontano con Nuh per mettere fine alle ostilità e sancire una pace duratura tra le loro famiglie. La cena della pace, precedentemente programmata per il giorno in cui Tahsin è rimasto coinvolto nella sparatoria si svolge in casa Yenishehirli, in presenza di tutta la famiglia. Durante il pasto, Esat non riesce a trattenersi e, dopo aver inveito contro suo fratello Cihan per essersi schierato dalla parte del "nemico", si precipita fuori dall'abitazione, di fronte allo sgomento di tutti i presenti.

Turkan continua a provocare Bünyamin alle spalle di Canan e lo invita segretamente in una camera d'albergo, dove l'uomo si precipita in preda alla libidine.

Nuh comunica a Tahsin e Sumru di aver iniziato il percorso di terapia insieme alla psichiatra da loro indicatagli.

Senza il benchè minimo preavviso, Halil si presenta presso lo studio di Melek, lasciando la ragazza sconvolta. Halil ricompare improvvisamente nella vita di Nuh e Melek, ma quest'ultima lo tratta in malo modo e lo allontana. Sumru e Tahsin, ignari del ritorno del padre dei gemelli, vanno a fare un picnic e la donna rievoca i ricordi felici della sua infanzia, ricordi che Tahsin non ha mai vissuto.

Bünyamin e Türkan vanno a letto insieme e l'ex custode dei Sansalan cerca in tutti i modi di tenerlo nascosto a sua moglie, che nel frattempo, si sta insospettendo.

Dopo l'incontro inconcludente con Melek, Halil parla con Hikmet e questa si convince che lo stupro di Sumru, in realtà, è tutta una storia inventata dalla donna per poter cambiare vita sposando un uomo molto facoltoso.