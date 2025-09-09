La notte nel cuore, le anticipazioni del 9 settembre: Cihan scopre che Melek è incinta!

Reduce da un'altra domenica di successo (2 milioni di spettatori), La notte nel cuore torna in TV stasera su Canale 5 alle 21:40 con una nuova puntata ricca di colpi di scena, tra cui una morte e la scoperta da parte di Cihan della gravidanza di Melek.

La notte nel cuore: il riassunto della scorsa puntata

Nihayet, accusata e aggredita, comunica a Sumru che, al contrario di quanto lei creda, ha intenzione di combattere contro Hikmet. Cihan testimonia in tribunale contro Melek, poi Esat danneggia il negozio di tappeti dove lavora Sumru. Nuh intanto, per volere di Tahsin, assume il comando dell'albergo e Sumru convince Samet e Harika a ripetere il test del DNA.

Cosa succederà nella puntata del 9 settembre: Gurcan perde la vita

Grazie a Tahsin, sia Sumru che Nuh riescono a far visita a Melek in carcere. Il momento è molto toccante, finalmente le due donne riescono ad avere un confronto sincero, ma la vera sorpresa è per Nuh: il giovane scopre infatti che sua sorella è incinta. La sua reazione è strana: dopo l'iniziale rabbia, però, capisce di poter solo accettare la decisione di tenere il bambino. Così si dice disposto a sostenerla anche in futuro.

Nel frattempo Canan si presenta a una visita dalla ginecologa. Bunyamin, che è con lei, ascolta casualmente due infermiere e la sorpresa è davvero grande quando capisce che stanno parlando della gravidanza di Melek. Senza perdere tempo, corre a riferire la notizia a Cihan, che non ha dubbi sul fatto che quella creatura sia proprio il suo bambino.

Dopo aver passato ore appostato davanti al carcere in cui la donna che lui ancora ama è rinchiusa, Cihan capisce che c'è solo una cosa da fare: corre dal procuratore, ritira la sua precedente deposizione e permette così a Melek di uscire di prigione.

Quando Samet lo scopre va su tutte le furie.

Nuh riesce a incontrare Sevilay: lui vorrebbe convincerla a restare ma lei preferisce procedere con cautela, quindi tornerà a villa Sansalan per evitare sospetti e aspetterà che le acque si calmino.

A casa, però, la ragazza si trova ad affrontare la frustrazione di Cihan: l'incontro di suo marito con Melek è andato peggio del previsto, la giovane l'ha respinto e l'ha accusato di aver tradito la sua fiducia. Neppure Sevilay riuscirà a sollevargli il morale perchè annuncia di aver presentato la richiesta di divorzio.

Gurcan è andato a far visita a Sumru e le sue avances si fanno sempre più esplicite. Sumru deve lottare fisicamente per respingerlo e, malauguratamente, durante la colluttazione, l'uomo cade a terra battendo la testa: Gurcan muore sul colpo.

In preda al panico, la donna chiama Tahsin. A lui confessa di aver reagito con tale rabbia anche per via di una violenza precedentemente subita, proprio dal padre dei gemelli. Nuh, non visto, ascolta tutta la conversazione e per la prima volta prova pietà per sua madre.