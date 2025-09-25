La notte nel cuore, le anticipazioni del 25 settembre: Melek e Sevilay sono in pericolo di vita

Doppio appuntamento questa settimana con la dizi turca: La notte nel cuore farà compagnia al pubblico di Canale 5 anche stasera, sciogliendo finalmente il nodo sul destino di Melek e Sevilay

La notte nel cuore torna questa settimana con un doppio appuntamento: la soap turca infatti, oltre alla consueta puntata domenicale, anche stasera su Canale 5, come sempre in prima serata. Continua il momento concitato per i gemelli Melek e Nuh, che ora deve salvare la vita anche alla sua amata Sevilay.

Il riassunto della puntata precedente

Domenica 21 settembre abbiamo visto Nuh portare Sevilay alla villa di Tahsin ed essere calorosamente accolto da Melek. Hikmet ed Esat hanno fatto irruzione nella proprietà per cercare Sevilay. Non trovando la ragazza, Hikmet ha deciso di rapire Melek.

Tahsin ha scoperto il rapimento e ha così un motivo in più per vendicarsi della famiglia Sansalan. Nihayet, con l'aiuto di Bunyamin, è riuscita però a liberare la nipote. Nuh e Tahsin sono entrati armati nella villa dei Sansalan insieme ai loro uomini. Davanti a Samet e Hikmet, Tahsin ha raccontato tutta la verità sul suo passato. E ha deciso di non mentire più sui suoi sentimenti per Sumru.

La notte nel cuore: cosa succederà giovedì 25 settembre

Sevilay e Melek rischiano la vita perchè sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento le farebbe inevitabilmente cadere nel burrone sottostante. Cihan è fuori di sè all'idea di perdere così l'amata Melek e il suo bambino: in attesa che arrivino i soccorsi, resta per tutto il tempo al telefono con Hikmet.

Tratte in salvo, le due giovani vengono portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan. Melek ha un appuntamento dalla ginecologa per un'ecografia e, nonostante Cihan implori di poterla accomagnare, lei non acconsente. Non lo perdonerà, al contrario gli comunica che non vuole più avere a che fare con lui e la sua famiglia. Melek ha deciso che crescerà il bambino con l'aiuto del fratello gemello. Hikmet intanto cerca di convincere Sevilay a tornare a casa, ma la ragazza non ha intenzione di seguirla.

Cihan vuole trovare Esat a tutti i costi, così blocca le sue carte di credito e il suo conto bancario per metterlo in difficoltà. Involontariamente scopre dove il ragazzo si nasconde e manda i suoi uomini a prenderlo. Intanto cerca di capire se Tahsin è davvero suo zio, ma non è facile convincere Samet a criticare azioni e scelte di suo padre.