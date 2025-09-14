La notte nel cuore, le anticipazioni di domenica 14 settembre: Nuh e Sevilay fuggono insieme!

La notte nel cuore tornerà anche in questa domenica 14 settembre, naturalmente nella prima serata di Canale 5, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Mentre Sumru dovrà contrastare il piano diabolico di Hikmet, i Sansalan non si accorgeranno di essere caduti nel tranello di Tahsin.

Il riassunto della puntata precedente

Cihan, scoperta la gravidanza di Melek, fa di tutto per recuperare il rapporto con lei: ritira le sue accuse, e le permette così di uscire di prigione. La giovane però non vuole più saperne di lui, ed è anzi piuttosto pentita di avergli concesso la sua fiducia.

Cihan, deluso, torna a casa e si sfoga con Sevilay.

Anche per Sumru le cose non sono andate meglio. Aggredita da Gurcan, l'ha spinto per sfuggirgli, facendogli però battere violentemente la testa: il negoziante è morto sul colpo. Aiutata da Nuh e Tahsin, è riuscita a disfarsi del corpo ma ha dovuto anche raccontare all'uomo più anziano tutta la verità su una violenza sessuale subita in passato.

La notte nel cuore, cosa succederà nella puntata del 14 settembre?

Non solo la morte di Gurcan, Sumru deve rispondere anche alle accuse di Hikmet. La donna convoca una conferenza stampa per rivelare che il test del DNA di Harika è stato manomesso e che la responsabile di tutto questo è la sua ex cognata. Hikmet, dal canto suo, afferma di avere le prove di quanto sostenuto e le mostra ai giornalisti presenti.

Samet, avendo deciso di vendere l'albergo, scopre che le quote dell'ex moglie appartengono ora a sua sorella.

Con Cihan, si prepara a incontrare tale Irade Salimova, un'imprenditrice straniera disposta ad acquistare la struttura alla cifra richiesta. Ma con grande sorpresa dei Sansalan, all'appuntamento si presentano anche Tahsin e Nuh, di cui la donna è complice!

Nonostante tutto, Cihan è disposto a seppellire l'ascia di guerra con Nuh - ma non con Tahsin - e per il solo scopo di riconquistare Melek. Lei però non ha alcuna intenzione di perdonarlo e dimenticare, lo invita quindi a lasciarla in pace e a non pensare più nè a lei nè al bambino che porta in grembo.

Nel frattempo Sevilay e Nuh riescono a fuggire insieme! Harika, Esat e Hikmet sono senza parole ma si alleano per fermare i due innamorati.