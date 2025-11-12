La notte nel cuore, anticipazioni 12 novembre: la soap turca eccezionalmente anche stasera su Canale 5

Mediaset propone il bis de La Notte nel Cuore: dopo l'appuntamento di ieri, la soap turca torna in TV anche stasera e prende il posto di Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Jannik Sinner ha fatto paura a Mediaset: stasera su Canale 5 infatti a sorpresa ci sarà un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, già in onda domenica 9 e martedì 11 novembre. Non sarebbe dovuto andare in onda lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio?

Sì, ma il match delle ATP Finals, in onda su Rai 2 dalle 20:35, ha fatto temere il peggio per gli ascolti. Così la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di non "bruciare" la prima puntata di Gigi & Vanessa Insieme (anche perchè su Rai 1 ci sarà Montalbano in replica e su Rai 3 Chi l'ha visto), e di rimandare il debutto alla prossima settimana.

La notte nel cuore: dove eravamo rimasti

Negli ultimi episodi mandati in onda martedì 11 novembre, Esat ha fatto rapire Esma per poi chiedere il riscatto direttamente a Cihan, come ritorsione per aver bloccato tutte le carte di credito.

Dopo aver fallito nel suo approccio con Melek, Halil ha deciso di puntare su Nuh, su consiglio di Hikmet. Il giovane si mostra infatti più permeabile alle menzogne del padre, tanto da arrivare a mettere in dubbio che sua madre sia stata effettivamente violentata.

Cihan chiama Nazim, senza sapere che in quel momento è con Harika, con cui ha intrapreso una relazione.

La notte nel cuore: cosa succederà negli episodi del 12 novembre

Alla fine Halil riesce a incontrare anche Melek e a mostrare a entrambi i suoi figli le foto di quando, molti anni prima, lui e Sumru erano felici e innamorati. Nonostante sembri una confessione accorata, Nuh e Melek non credono a una sola parola, così Halil cerca di uccidersi.

Nuh, che assiste alla scena, corre a impedire che suo padre compia un gesto disperato. Allo stesso tempo comincia a pensare che Halil possa aver detto la verità.

Intanto Harika sospetta che Cihan versi grosse somme di denaro a Sevilay dopo averla vista prelevare al bancomat. Le due donne si scontrano e, nel momento di massima tensione, Sevilay schiaffeggia Harika. Hikmet continua a tessere i suoi piani con Halil - con cui è sempre più intima -, e lo presenta anche a Esat, dal momento che zia e nipote vogliono acquistare un albergo per cui il padre naturale di Nuh e Melek farà da mediatore.

Cihan, furibondo dopo aver scoperto che sua zia è diventata la tutrice legale del padre, Samet, corre a villa Sansalan e le chiede di stracciare i documenti. Hikmet si dice disposta ad accettare ma a una sola condizione: vuole in cambio un edificio commerciale e 5 milioni di dollari.

Smarrito e preoccupato, Cihan corre da Tahsin in cerca di un consiglio. L'uomo chiede a Tufan di monitorare tutti i movimenti di Hikmet, ma non sa che i due hanno un accordo segreto.