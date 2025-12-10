La notte nel cuore, le anticipazioni del 10 dicembre: Nuh operato d'urgenza subito dopo il matrimonio

La notte nel cuore, ormai alle battute finali, torna a fare compagnia al suo pubblico anche in questo mercoledì 10 dicembre, come sempre nella prima serata di Canale 5 (che comincia ormai alle 22:00, causa La ruota della fortuna).

Dove eravamo rimasti? Il riassunto della puntata precedente

Nella puntata di martedì 9 dicembre abbiamo visto Bunyamin accusare Canan di averlo tradito con Halil. Sumru e Tahsin hanno fatto fanno pace, mentre Halil e Hikmet hanno nascosto la borsa con i soldi in un ripostiglio, utilizzando un lucchetto ciascuno. I medici hanno messo Nuh davanti a una scelta: il trattamento o l'intervento. Nuh ha scelto di affrontare l'intervento.

Dopo il danno anche la beffa per Bunyamin, che ha scoperto come Canan abbia prelevato denaro dal loro conto corrente. Tahsin invece ha scoperto che villa Sansalan è in vendita e ha deciso di acquistarla.

La notte nel cuore: cosa succede nel doppio episodio del 10 dicembre

Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh deve entrare in sala operatoria per il delicato intervento che lo aspetta. I medici però, di fronte a una situazione critica, valutano di non rimuovere il tumore al cervello.

La famiglia sua famiglia raggiunge Sevilay in ospedale, dove tutti ormai attendono con il fiato sospeso.

Mentre Canan continua ad alimentare tensioni con Bünyamin, Peri acquista un'agenzia di viaggi e sceglie di trasferirsi in Cappadocia.

Nel frattempo, Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50.000 dollari, ma i due sanno già cosa fare: lo tagliano completamente fuori dai loro piani.

Torniamo in ospedale, al termine dell'intervento di Nuh: il chirurgo conferma il successo dell'operazione, ma non si può ancora cantar vittoria perchè le prossime ore saranno decisive.

A villa Sansalan Canan e Türkan litigano: la domestica rifiuta di andarsene, finché Bünyamin non decide di risolvere tutto offrendole del denaro.

Anche Türkan, intanto, scopre il segreto di Canan: ha perso 500.000 dollari per colpa di Halil. Decide così di ricattarla.

Intanto Halil scopre che l'assegno da 5 milioni non esiste e, furioso, ordina di spartire i 450.000 dollari. Ma la borsa è sparita: Canan e Bünyamin l'hanno recuperata, scoprendo che mancano 50.000 dollari.

Dall'ospedale per fortuna arrivano le prime buone notizie: Nuh si risveglia tra la commozione dei suoi cari.