La notte della Taranta 2020 stasera su Rai2: Gianna Nannini tra gli ospiti

La notte della Taranta 2020 sarà trasmessa stasera su Rai2 in seconda serata alle 23:00. Gianna Nannini è l'ospite d'onore di un'edizione senza pubblico.

La notte della Taranta 2020 è la protagonista stasera su Rai2, in seconda serata alle 23:00, in scena dal suggestivo scenario naturale dell'ex Convento degli Agostiniani a Melpignano in provincia di Lecce.

Un'edizione straordinaria condotta da Sergio Rubini che metterà in connessione la piazza di Melpignano, rigorosamente senza pubblico, con le straordinarie immagini delle meraviglie di Puglia, come Montesantangelo, Bari e Gallipoli. Nato nel 1998, il Concertone di Melpignano è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta che da 23 anni diffonde e valorizza la pizzica nel mondo. Il maestro Paolo Buonvino dirigerà l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta.

Dopo 16 anni dalla sua prima apparizione, torna tra gli ospiti la regina italiana del rock Gianna Nannini. Indimenticabile la sua performance sul palco del Concertone nel 2004, quando con Fimmene Fimmene regalò, con la sua voce inconfondibile e con tutta la sua grinta, una versione straordinaria del brano di repertorio della tradizione popolare salentina. Insieme a lei sul palco della serata anche il vincitore del festival di Sanremo il pugliese Diodato e Mahmood.

Non mancherà la danza con le coreografie dell'artista Sharon Eyal e la partecipazione del ballerino Darren Devaney.