La mia famiglia a soqquadro, stasera su Rai1 la commedia diretta da Max Nardari: la trama

Diretto da Max Nardari nel 2016, il film vede nel cast la presenza di Gabriele Caprio e Bianca Nappi nei panni di Martino e Anna, Marco Cocci, Ninni Bruschetta ed Eleonora Giorgi.

La trama prende il via quando Martino, 11 anni, inizia a frequentare le scuole medie in un prestigioso istituto. Tutti i suoi compagni di classe hanno qualcosa in comune: sono figli di genitori separati che, insieme ai loro nuovi partner, li riempiono di regali e vacanze sontuose.

I genitori di Martino invece sono innamorati come il primo giorno e questo alla lunga, per il ragazzino, comincia a rappresentare un problema. Martino comincia infatti a invidiare lo stile di vita dei suoi coetanei, ed è per questo che elabora un piano paradossale che prevede la separazione dei suoi genitori.

Il ragazzino decide così di approfittare dell'arrivo in città di una vecchia compagna di liceo dei suoi genitori, una bella donna che dovrebbe recarsi, per lavoro, proprio nella banca in cui lavora suo padre: perchè non fare in modo che si innamorino? La situazione però gli sfuggirà di mano, mettendo in pericolo la sua famiglia...