La Mantide: trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Continua stasera su Canale 5 alle 21:35 l'avventura de La Mantide, la serie tv francese con protagonista Carole Bouquet. Un mix di suspence ed emozioni che promettono di appassionare lo spettatore fino all'ultimo fotogramma.

Trama della seconda puntata

Il copycat continua la sua fatale imitazione. I corpi si accumulano e la Mantide si rivela più che mai essenziale per le indagini. L'imitatore mette la polizia sulle tracce di un corpo gettato in un pozzo diversi mesi prima. Un crimine che apparentemente non fa riferimento a nessuno degli omicidi della Mantide. A meno che la donna non abbia ammesso tutto all'epoca. Damien affronta la madre a proposito di questo omicidio originale. Nel frattempo, Lucie, la moglie di Damien, si interroga sempre più sugli stati d'animo del marito e decide di recarsi al villaggio della sua infanzia accompagnata dalla sua amica Virginia.

La Mantide è fuggita. Ha manipolato tutti per liberarsi e, chissà, continuare a uccidere. Ma contro ogni previsione, Jeanne è andata da Damien con l'unica intenzione di incontrare Lucie. Il copycat fa recapitare un telefono al 36 di Quai des Orfevres per poter corrispondere direttamente con Jeanne. Per gli investigatori è un'occasione inaspettata per rintracciare, identificare e trovare l'assassino. Pensano di poter tendere una trappola all'imitatore pedinando una delle sue prossime vittime. Ma in realtà il copycat ha preso di mira una persona molto più vicina.

Ecco il promo della seconda puntata, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.