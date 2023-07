La Mala: Sky annuncia la nuova serie sulla Milano criminale degli anni '70

Si chiama La Mala, per ora (il titolo è provvisorio), ed è una nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios, GreenBoo Production e MIA Film, ispirata alla docu-serie di grande successo La Mala. Banditi a Milano. Tra rapine, attentati, tangenti, gioco d'azzardo e rapimenti, racconterà fatti e misfatti che sconvolsero Milano mezzo secolo fa.

La Mala è scritta da Stefano Sardo con Chiara Battistini e Paolo Bernardelli, già registi e co-sceneggiatori della docu-serie Sky Original di partenza, e racconterà la cupa e difficile Milano degli anni '70 e i primi anni '80, sul cui territorio si muovevano fra raffiche di mitra banditi, forze dell'ordine e cronisti d'assalto. Inaugurato da Romanzo Criminale e proseguito con, tra le altre, Gomorra, il filone delle grandi saghe criminali targate Sky si riapre con questo racconto sfrontato e adrenalinico, scanzonato e action, feroce ma sfolgorante come le vite dei protagonisti della Milano criminale di quegli anni, che bruciarono in fretta ma con un lampo accecante.

Nella Milano degli anni '70 e dei primi anni '80 nasce una nuova generazione di criminali: spavaldi, violenti e amanti della bella vita. Cani sciolti, fascinosi come le star del cinema, pericolosi eppure iconici come i villain dei fumetti. Nomi e soprannomi sono ben noti: Francis "Faccia d'angelo" Turatello è colui che vuole il potere; Renato Vallanzasca, "Il bel René", è quello che ambisce alla fama; Angelo Epaminonda detto Il Tebano vuole diventare un numero uno. In quindici anni, fino a metà anni '80, si fecero la guerra prima e si allearono, poi, creando amicizie fraterne al punto da fare l'uno il testimone di nozze dell'altro, stringere patti di sangue, condividere il carcere. Contro di loro si schiera un poliziotto tutto d'un pezzo, che mantiene la parola e che in una Milano violenta decide di essere senza pistola: Achille Serra.

La Mala andrà in onda prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.