La Macchina del Tempo: Andres Muschietti regista del film!

La Macchina del Tempo, il classico della fantascienza scritto da H.G. Wells, ritornerà sul grande schermo grazie al regista Andres Muschietti che collaborerà ancora una volta con Barbara Muschietti per sviluppare il progetto.

I due filmmaker si occuperanno della sceneggiatura e della produzione con il collaborazione con la Appian Way di Jennifer Davisson e Leonardo DiCaprio, e Arnold Leibovit che ha fatto parte del team dell'adattamento realizzato nel 2002 con protagonista Guy Pearce. Il regista di It sarà inoltre impegnato dietro la macchina da presa.

Il romanzo di Wells era diventato per la prima volta un film nel 1960, con la regia di George Pal.

Al centro della storia c'è un inventore che spera di modificare gli eventi del passato e viaggia 800.000 anni nel futuro, dimensione dove trova l'umanità divisa a causa di alcune terrificanti guerre.

Muschietti ha da poco concluso le riprese di It: Chapter Two e tra i suoi prossimi progetti ci saranno anche Attack on Titan e Robotech.