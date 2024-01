La lunga notte - La caduta del duce: la trama della seconda puntata, stasera su Rai 1

La lunga notte - La caduta del duce torna in TV, stasera su Rai 1 alle 21:25, con la seconda puntata. La miniserie con Alessio Boni racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quella in cui si svolse l'ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, che segnò la fine del regime fascista.

La lunga notte: la trama della seconda puntata

Dino trema in attesa della sua esecuzione ma all'ultimo momento il Duce ritira l'ordine di arresto. Edda Mussolini, la figlia maggiore del Duce, sposata con Galeazzo Ciano, invidiosa del rapporto del padre con l'amante Claretta Petacci, cerca prove dei traffici illeciti della famiglia Petacci ai danni dello Stato. Il 19 luglio il Duce incontra Hitler per discutere del gravoso andamento della guerra. Grandi invece, deluso dal colloquio inconcludente col re, si rivolge direttamente al principe Umberto.

L'uomo sembra non cedere ma quando Dino se ne va si fa raggiungere dai vertici dell'esercito per chiedere se le truppe sarebbero in grado di fronteggiare i tedeschi e riprendersi il paese, in caso di una pace separata.

Dopo l'umiliante confronto con Hitler e i bombardamenti su Roma, Mussolini, spinto dal Fürer a scovare i nemici interni, accetta di convocare il Gran Consiglio, per guardare in faccia tutti i traditori e farli fuori. Italo intanto va a trovare Beatrice mentre fa la volontaria come crocerossina.

Contro il parere di Grandi, Federzoni e Bottai cercano di corrompere Galeazzo Ciano per ottenere più voti. Al Quirinale il re non approva il piano del figlio contro i tedeschi e il Duce. Questi, infatti, potrebbe cambiare la dinastia ed esiliarli. Lo scontro, come sempre, è duro e il principe ne esce ferito. Umberto, risentito, perdona Maria Josè per aver tramato alle spalle del padre e le chiede di proseguire con l'ambasciatore Capodilista. Italo, intanto, avvicina ambienti antifascisti, Beatrice - ignara - continua a vedersi in segreto con lui.

Grandi, spinto dalla necessità, capisce di non poter fare a meno dei voti di Ciano, così lo incontra e si accordano. In disparte, però, un galoppino ha sentito tutto e riferisce a Claretta, la quale tenta di avvisare il suo amato. Ma il Duce è deciso a tenerla lontana, dopo le ultime rivelazioni della figlia Edda. Nel frattempo Edda scopre che il marito è in combutta con Grandi per tradire il padre. La donna cerca di mettere in guardia Galeazzo, ma lui non si lascia intimidire e svela le sue reali intenzioni.

Il cast

La lunga notte: Alessio Boni sul set

Protagonista della miniserie è Alessio Boni nei panni di Dino Grandi, Duccio Camerini è invece Benito Mussolini. Marco Foschi interpreta Galeazzo Ciano, Lucrezia Guidone interpreta sua moglie Edda, prima figlio di Mussolini. Ana Caterina Morariu è Antonietta Grandi, Flavio Parenti è Umberto di Savoia. Aurora Ruffino interpreta la principessa Maria Josè del Belgio, Martina Stella è Claretta Petacci, l'ultima amante del duce. Luigi Diberti interpreta il re Vittorio Emanuele III, Riccardo De Rinaldis è Italo Niccolai, nei panni di Beatrice Grandi c'è Emma Benini.

Quante puntate e quando andranno in onda

La lunga notte è costituita in totale da 6 episodi, che verranno trasmessi su Rai 1 in prima visione nel corso di tre serate: lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio. La miniserie sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay in contemporanea e poi per la visione on demand.