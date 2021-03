La Leyenda de Sergio Ramos dal 18 giugno su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha annunciato che la docu-serie Amazon Original spagnola La Leyenda de Sergio Ramos farà il suo debutto in Spagna il 9 aprile e nel resto del mondo il 18 giugno.

La docu-serie in 6 episodi racconterà i traguardi del leggendario calciatore Sergio Ramos, gli obiettivi a cui sta puntando in questo momento e quelli per il futuro, ripercorrendo le tappe decisive della sua vita e della sua carriera professionale, a partire dalla fine della scorsa stagione. La Leyenda de Sergio Ramos mostrerà immagini inedite de LaLiga, alcune considerazioni sulle decisioni più importanti della sua carriera, i ricordi dei grandi momenti e i progetti futuri, il tutto con le testimonianze di coloro che hanno condiviso con lui la propria vita personale e professionale.

Una storia intrisa di epica e gloria, ma anche di dolore e delusioni, perché il viaggio di un eroe richiede sacrificio e dopo più di 15 anni al top, Sergio Ramos continua a dedicarsi a questo sport che ama ancora come il primo giorno.

La Leyenda de Sergio Ramos include le testimonianze delle persone che sono state parte della carriera del calciatore, tra cui compagni di squadra e allenatori come Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Luka Modric, Marcelo Vieira, Toni Kroos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Raúl González Blanco, Roberto Carlos, Iker Casillas, Jesús Navas e Sergio Busquets; ma anche amici e celebrità che hanno influenzato la sua vita come Alejandro Sanz, Jorge Valdano o Rafa Nadal.

La serie in 6 episodi è una produzione ESI (Banijay Iberia), l'executive producer è Javier Pereira ed è diretta da José Rueda.