La gemma della nostra vita in onda stasera su Rai 1: la trama e il cast del film per la TV targato Hallmark

Per l'ultimo sabato di maggio, in prima visione, Rai 1 propone il TV movie La gemma della nostra vita, prodotto da Hallmark: una storia di seconde chance di legami familiari ritrovati.

In questo sabato 31 maggio comincia ufficialmente su Rai 1 la stagione dei TV movie (estivi, perchè non dimentichiamo che l'ammiragli Rai ne ha anche una natalizia), di quei film, cioè, che non nascono per approdare nelle sale ma direttamente sul piccolo schermo televisivo. Il primo è La gemma della nostra vita (titolo originale Rise and Shine, Benedict Stone), produzione targata Hallmark, tratta dal romanzo di Phaedra Patrick.

Diretto da Peter Benson e sceneggiato da Melissa Salmons, il film racconta una storia di seconde possibilità, riscatto e legami familiari ritrovati.

La trama di La gemma della nostra vita

Benedict Stone (Tom Everett Scott) è un gioielliere di provincia la cui vita viene sconvolta dalla fine del suo matrimonio con Emilia (Mía Maestro), insegnante con aspirazioni artistiche. Dopo dieci anni insieme, i tentativi falliti di avere un figlio spingono Emilia a separarsi da Benedict, schiacciata dalla frustrazione e dall'incapacità del marito di accettare anche i più piccoli cambiamenti. L'arte diventa per lei un rifugio, mentre il suo debutto in galleria viene seguito da un nuovo, possibile interesse romantico: il curatore Lawrence Donnington.

Quando tutto sembra perduto, nella vita di Benedict irrompe inaspettatamente Gemma, la nipote adolescente che non ha mai conosciuto. Figlia del fratello minore di Benedict, Charlie, che lui ha cresciuto dopo la morte dei genitori ma con cui ha interrotto ogni rapporto, la ragazza arriva da lui sostenendo che il padre sia a conoscenza del suo viaggio, anche se attualmente non riesce a contattarlo.

Gemma, con il suo spirito curioso e la passione per le pietre preziose, porterà Benedict a riscoprire le proprie radici e a rimettere in discussione il proprio passato. Insieme intraprenderanno un percorso di crescita e riconciliazione che potrebbe cambiare per sempre la loro vita. Forse, grazie a questa nuova consapevolezza, Benedict potrà anche tentare di riconquistare Emilia, prima che sia troppo tardi.

Il cast del film

Ambientato nello stato di Washington, La gemma della nostra vita è girato nel 2021 nel vicino Canada. Le riprese si sono svolte nella British Columbia, tra le città di Victoria e Sidney e il Goldstream Provincial Park a Langford.

Questo è il cast completo di Rise and Shine, Benedict Stone:

Tom Everett Scott è Benedict Stone

Ella Ballentine è Gemma Stone

Mía Maestro è Emilia Ramírez Stone

Matt Hamilton è Charlie Stone

Matthew James Dowden è Lawrence Donnington

Alison Araya è Adriana

Viv Leacock è Harry

Andy Nez è Owen

Roark Critchlow è Reggie Gorovich

Francesca Bianchi è Maggie

Austin Trapp è Steve

Samuel Braun è Sean

Stephanie Florian è Diane

La gemma della nostra vita sarà naturalmente visibile anche in streaming, gratuitamente, su RaiPlay.