La gaffe “Repupplica” a Sanremo 2026? Non era la prima volta! Dove era comparso il refuso

Mentre i meme imperversano coinvolgendo perfino la Costa Toscana, scopriamo che il refuso che ha suscitato l'ilarità degli spettatori di Sanremo era già apparso sulla Rai.

Il refuso clamoroso che ha movimentato la prima serata di Sanremo 2026, trasformando la Repubblica italiana in Repupplica, non sarebbe una novità. La gaffe sarebbe già comparsa sugli schermi Rai qualche settimana fa, come rivela Il Fatto Quotidiano. Ma andiamo con ordine.

L'errore che ha suscitato l'ilarità degli spettatori e del web, generando meme a non finire, si è verificato durante l'omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, quando Carlo Conti ha invitato sul palco l'ultracentenaria Gianna Pratesi, testimone del celebre referendum. Nell'immagine alle spalle della coppia, che mostrava i titoli di un quotidiano all'indomani del referendum, è apparsa la scritta "Il 54 percento alla Repupplica" al posto di "Repubblica". La figuraccia si è verificata per altro durante uno dei picchi di massimo ascolto, con 15 milioni 384mila telespettatori collegati davanti al piccolo schermo.

'Errare è un umano...': dove era già apparso il refuso 'Repupplica'?

Sanremo non è la sola trasmissione Rai ad aver "barattato" le 'b' di 'Repubblica' con una doppia 'p', con esito esilarante. L'errore si era già verificato in un servizio del Tg1 delle ore 20 del 31 gennaio scorso quando, durante l'intervista alla chirurga Tiziana Roggio, nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana da Sergio Mattarella, il sottopancia recitava "Cavaliere al merito Repupplica".

Il refuso non è l'unico "errore" del segmento incriminato

Nomen omen. Proprio Repubblica, il quotidiano, fa notare grazie alla segnalazione di una sua lettrice che nell'immagine delle prime pagine dei giornali mostrate alle spalle di Carlo Conti e Gianna Pratesi è stata tagliata l'intestazione che mostra il nome del quotidiano.

"È stata Anna, lettrice di Repubblica, a farcelo notare. Alle spalle della signora Pratesi, con la percentuale del 54 di elettori che scelgono la Repubblica, si vedono degli uomini con un giornale aperto in mano. 'Viva la Repubblica!' è intitolato, ma la testata è cancellata, come si capisce dalla foto originale. Si trattava dell'Unità del 5 giugno 1946" scrive il quotidiano. Visto l'orientamento politico dell'attuale Governo Meloni la scelta di oscurare il nome del quotidiano comunista l'Unità, tagliato via in un caso e addirittura "sbianchettato" nell'altro, sia tutt'altro che casuale.

Perfino la Costa Toscana ironizza su Repupplica

Durante la conferenza stampa che ha preceduto la seconda serata, Carlo Conti si è scusato pubblicamente per la gaffe in diretta dichiarando: "Mi scuso ancora per il refuso. Non sapete quante cose dobbiamo controllare. Dalle mie parti si dice: chi non fa, non sbaglia".

Che sia un errore dovuto al pressapochismo, come suggerisce Massimo Gramellini nella sua rubrica su Corriere, o meno, fatto sta che l'irresistibile gaffe ha provocato l'ilarità e gli sfottò del web. Come segnala Trash Italiano, perfino la Costa Toscana, nave da crociera partner ufficiale di Sanremo 2026 ancorata nella baia, che ospita la residency "Max Forever - The Party Boat" dell'ospite fisso Max Pezzali, non ha resistito, facendo apparire sulla fiancata la scritta luminosa "che cosa pupplichiamo oggi?".

Naturalmente i social media, a partire da X, sono esplosi di battute, sfottò e commenti sull'errore marchiano e l'ironia non sembra essersi ancora placata.

