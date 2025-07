La forza di una donna, anticipazioni di venerdì 18 luglio: Sarp potrebbe essere ancora vivo!

Nell'ultimo appuntamento della settimana con La forza di una donna, in onda oggi su Canale 5 dalle 15:50, qualcosa porta Bahar a credere che l'ex marito non sia morto in realtà

La forza di una donna si appresta a chiudere la sua settimana con un nuovo triplo appuntamento: anche in questo venerdì 18 luglio, dalle 15:50 circa, andranno in onda su Canale 5 tre nuovi episodi della soap turca, che accompagneranno il pubblico fino all'appuntamento con Caduta Libera, alle 18:45.

Non è chiaro, però, al momento cosa l'ammiraglia Mediaset intenda fare con la sua nuova dizi di grande successo. L'appuntamento esteso con La forza di una donna dovrebbe infatti continuare anche da lunedì 21 luglio, quando sarà Sarabanda ad arrivare nella fascia Preserale, ma i palinsesti ufficiali riportano ancora la presenza dei TV movie delle serie Inga Lindstrom e Rosamunde Pilcher al posto delle tre puntate della dizi.

Cosa è successo nella puntata del 17 luglio

A causa della sua malattia, Bahar sviene mentre sta cucinando e la casa rischia di prendere fuoco. Questo le riporta alla memoria una discussione avuta con Sarp, che tentava di ricucire il rapporto con sua madre per avere qualcuno su cui contare per i loro figli. Così, decide di trasferirsi da Hatice, la quale non prende per niente bene la notizia. Inaspettatamente, è Sirin a convincerla che è giusto che Bahar e i suoi figli vivano lì con loro.

La forza di una donna, nell'appuntamento del 18 luglio Bahar sta di nuovo male

I piccoli Nisan e DOruk chiedono alle madre di condividere ancora una volta qualche ricordo di Sarp, così lei comincia a parlare, a malincuore, dell'ex marito. Rileggendo i messaggi sul suo telefono, però, nota questa volta un dettaglio che le era sempre sfuggito: possibile che lo scambio di messaggi con l'amante sia avvenuto dopo la data del decesso di Sarp?

Sconvolta, Bahar si confronta con Yeliz su qualcosa che non avrebbe mai creduto possibile: e se il suo ex fosse ancora vivo? Le due donne decidono quindi di rintracciare l'amante, l'unica che può rispondere a quella domanda.

A casa di Hatice, Bahar sviene all'improvviso ma questa volta per fortuna c'è sua madre con lei.

Hatice si affretta a soccorrerla e, pur terrorizzata da quello che potrebbe accadere, comincia ad accudirla come non aveva mai fatto prima.

Il repentino cambiamento nell'atteggiamento della donna attira però le gelosie di Sirin, che comincia a comportarsi in modo sempre più sconsiderato per attirare le attenzioni tutte su di sè. La convivenza di Bahar e dei bambini nella casa materna non è certo cominciata sotto i migliori auspici.