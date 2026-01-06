La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp

La forza di una donna torna anche mercoledì 7 gennaio su Canale 5 con un nuovo appuntamento per tutti gli amanti delle dizi turche. La scelta di Sarp di prendere l'appartamento sopra Bahar e i bambini ha scatenato una serie di (prevedibili) conseguenze che nel nuovo episodio porteranno a diversi scontri.

Ma anche sul fronte Ceyda non è tutto tranquillo e in città arriva la madre di Emre pronta a scatenare un putiferio. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della puntata del 7 gennaio.

Riassunto delle puntate precedenti

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, Sarp ha deciso di avvicinarsi ai figli con un gesto tanto imprevisto quanto controverso. Senza avvertire nessuno, infatti, ha preso in affitto un appartamento nello stesso stabile di Bahar e, lavorando di notte e di nascosto, lo ha sistemato in fretta per accogliere Nisan e Doruk. La sorpresa ha entusiasmato i bambini, ma ha lasciato Bahar profondamente turbata, incapace di accettare un cambiamento così drastico imposto senza nessun tipo di confronto.

La notizia del trasferimento si è diffusa rapidamente nel palazzo, scatenando la reazione furiosa di Arif, che ha puntato il dito contro Yusuf per aver fatto firmare a Sarp il contratto d'affitto. Ma non è tutto, un'altra vicenda delicata ha preso forma in questi giorni. Emre, dopo aver scoperto di essere padre del figlio di Ceyda, ha scelto di voltarsi dall'altra parte, confidando a Hatice e Bahar la sua intenzione di far finta di nulla e andare avanti come se niente fosse.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di mercoledì 7 gennaio, la presenza di Sarp nello stesso palazzo diventa il pretesto per uno scontro diretto. Arif, sempre più esasperato, affronta apertamente il suo rivale e gli intima di andarsene. La sua rabbia, però, si scontra con la realtà: Sarp è perfettamente in regola e nessuno può obbligarlo a lasciare l'appartamento. Una situazione che rischia di trasformare la convivenza in una guerra silenziosa, fatta di sguardi e tensioni quotidiane.

Sul fronte lavorativo, le cose si complicano ulteriormente per Bahar e Hatice. L'arrivo improvviso di Feride, madre di Emre, sconvolge gli equilibri del locale. Convinta che le due donne abbiano coperto Ceyda e il suo presunto piano, Feride prende una decisione drastica e le allontana dal lavoro. Emre, travolto dagli eventi, racconta tutto a Sirin, che non perde tempo a informare Enver, alimentando un nuovo giro di incomprensioni e conflitti familiari.

Tra rancori che riaffiorano e scelte opinabili che lasciano il segno, La forza di una donna continua a intrecciare le sue storie con intensità crescente, e nella nuova puntata la tensione arriva alle stelle.