La forza di una donna, anticipazioni 6 dicembre: Nezir prepara l'attacco al rifugio, Bahar è sola

Tanti sono gli eventi che mettono nuovamente in pericolo la vita di Bahar e dei suoi figli, ma anche in città si innescano rapporti pericolosi. Le anticipazioni del nuovo episodio della dizi turca di Canale 5.

La forza di una donna continua a tenere compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5 e nella puntata di sabato 6 dicembre, in onda alle 15.00, le tensioni arrivano a un punto di non ritorno. Mentre Bahar sogna finalmente un po' di pace accanto ai figli, il passato criminale di Sarp torna a bussare alla porta con tutta la sua violenza, trascinando con sé vecchi nemici, nuove alleanze e una rete di bugie sempre più difficile da gestire. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti della dizi turca

Nelle ultime puntate abbiamo visto come il cerchio attorno a Sarp si sia fatto sempre più stretto. Dopo il ritrovamento di una pistola nel bar di Arif, la polizia ha arrestato lui, Yusuf e alcuni amici, collegando l'arma all'omicidio di Yeliz. Una vicenda che ha sconvolto il quartiere e complicato ulteriormente la vita di Bahar, già segnata da anni di sacrifici.

Nel frattempo, il pericolo Nezir non ha mai smesso di incombere. Una guardia del corpo ha scoperto una microspia nella stanza d'albergo di Piril, rivelando che l'uomo fa sorvegliare ogni suo movimento pur di arrivare a Sarp. Per depistare il boss, Suat ha fatto ritirare le guardie del corpo dalla casa di montagna dove si nascondono Sarp, Bahar, Nisan e Doruk, salvo poi rivelarne di proposito la posizione parlando accanto alla cimice. Nezir, venuto così a conoscenza del rifugio, ha deciso di agire in prima persona, armato e accecato dal desiderio di vendicare la morte del figlio Mert.

Sul fronte sentimentale, la situazione non è meno esplosiva: Sirin è stata licenziata e si è scontrata con i genitori per i suoi comportamenti, mentre continua a muoversi pericolosamente tra ossessioni e bugie. Emre, invece, non ha mai smesso di essere un punto di riferimento per Ceyda, ancora provata dagli ultimi eventi, ma un nuovo intreccio sentimentale è pronto a sconvolgere anche il loro equilibrio.

La forza di una donna, le anticipazioni della puntata del 6 dicembre

La puntata di sabato 6 dicembre promette emozioni forti e scelte destinate a cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti. Sirin è convinta che Idil abbia venduto i diamanti del suo braccialetto e decide di affrontarla senza mezzi termini, alimentando ulteriormente il clima già teso in famiglia. Come se non bastasse, Ceyda scopre che Sirin prova interesse per Emre e che il sentimento è ricambiato. Una rivelazione che la ferisce profondamente e apre la strada a un nuovo triangolo amoroso.

Intanto, la situazione di Bahar si fa di nuovo pericolosa. Suat ha portato Piril e i piccoli Ali e Umer in un hotel che ritiene più sicuro, rifiutandosi però di offrire protezione anche a Bahar, Nisan e Doruk nonostante le suppliche disperate della donna. Sarp cerca di convincere Piril a restare, ma quando lei sente dalle sue parole che non l'ha mai davvero amata, prende la decisione di andarsene comunque, scegliendo la fuga come unica via d'uscita.

Lontano dal rifugio, Sarp si allontana per fare la spesa, ma durante il ritorno ha un incidente e resta bloccato in auto, impotente e terrorizzato all'idea che Bahar e i bambini siano da soli, senza guardie del corpo. Nel frattempo Nezir non rinuncia alla caccia e spinge Azmi a individuare il nascondiglio di Sarp, mentre Hatice ed Enver perdono di nuovo la pazienza per l'ennesima scenata di Sirin. La sensazione è che tutti i fili della trama stiano per intrecciarsi in un'unica, pericolosa resa dei conti.