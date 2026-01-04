La forza di una donna, anticipazioni 5 gennaio: Doruk lascia i genitori sgomenti con una richiesta inaspettata

La forza di una donna continua a tenere incollato il pubblico di Canale 5 e nella nuova puntata in onda lunedì 5 gennaio alle 16.10 sono molte le questioni in ballo. L'episodio vede Bahar messa davanti a una serie di scosse ravvicinate: c'è chi prova a rimediare a un errore con un gesto concreto, chi cerca di rimettere insieme i pezzi di una storia finita male e, soprattutto, un altro segreto che rischia di diventare il detonatore di nuovi problemi.

E quando a far saltare il banco è la richiesta candidissima di Doruk, anche gli adulti capiscono che non si può più far finta di niente. Ma scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Riassunto degli episodi precedenti

Negli ultimi episodi Sarp ha preso una decisione tanto "comoda" quanto pericolosa: restare vicino a Nisan e Doruk senza che Bahar lo sappia davvero. Per riuscirci, ha puntato l'appartamento sopra quello di Bahar e ha mosso i fili con l'aiuto di Münir, che ha spinto Yusuf ad accelerare le pratiche. Un piano silenzioso, costruito passo dopo passo, che però rischia di diventare ingestibile appena qualcuno fa due conti o incrocia le persone sbagliate sul pianerottolo.

Intanto, in casa di Hatice ed Enver l'aria è diventata irrespirabile. Sirin non perde occasione per punzecchiare Bahar e rovinare ogni tentativo di serenità, trasformando anche i momenti più banali in una piccola guerra di nervi. A quel punto Bahar, stanca di mezze frasi e allusioni, decide di affrontare la sorellastra a viso aperto, davanti ai genitori e con Sarp presente.

Un confronto diretto, senza più spazio per segreti e giochi al ribasso. E proprio quella scena, così pubblica e così carica di tensione, lascia tutti con la sensazione che qualcosa stia per rompersi davvero.

La forza di una donna, anticipazioni della nuova puntata

La giornata di Ceyda prende una piega inattesa quando scopre che Arif è intervenuto per lei, risarcendo il negozio di abiti da sposa e mettendola al riparo da guai seri. Non è solo una questione di soldi: per Ceyda è un segnale, uno di quelli che ti costringono a guardarti allo specchio. Scossa e anche un po' grata, decide di fare un passo che non è da lei: va da Emre e prova a riaprire una porta che sembrava chiusa, chiedendogli di ripartire.

Nel frattempo, a casa di Bahar arriva la domanda che nessuno si aspetta e che mette tutti in crisi. Doruk, con la naturalezza tipica dei bambini, chiede di poter invitare Nezir alla festa per la sua circoncisione. Una richiesta che lascia Bahar e Sarp senza parole: non per capriccio, ma perché dietro quella domanda c'è una presenza che fa paura e che rischia di entrare nella loro vita dalla porta principale.

E mentre la famiglia prova a gestire lo shock, Sarp continua a portare avanti il suo piano: Yusuf incontra lui e Münir per mettere nero su bianco l'affitto dell'appartamento. Un passaggio "burocratico", sì, ma anche una scelta che potrebbe far esplodere più di un rapporto, soprattutto se Arif dovesse venire a conoscenza di tutto.

Enver, intanto, non riesce a togliersi Ceyda dalla testa. Il timore che possa tornare al night club lo spinge a intervenire in prima persona, con una proposta pensata per aiutarla davvero. Resta da capire se sarà un'ancora di salvezza o un altro nodo da sciogliere.