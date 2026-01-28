La forza di una donna, anticipazioni 29 gennaio: Arif accusato dell'incidente, spunta un testimone

Per i personaggi de La forza di una donna si apre una delle pagine più drammatiche di tutta la stagione. Un incidente improvviso mette tutti in ginocchio, mentre la paura di perdere tutto e una scomparsa getta nel panico una madre già allo stremo. La puntata di giovedì 29 gennaio, alle 16.00 su Canale 5, alza la tensione al massimo grazie a scelte difficili e destini che si intrecciano tra corsie d'ospedale e stazioni di servizio. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Cosa è successo nelle puntate precedenti della dizi turca

Le ultime puntate hanno messo Bahar e la sua famiglia di fronte a un vero incubo. Dopo un grave incidente stradale, Bahar, Hatice e Sarp vengono trasportati in ospedale in condizioni disperate e privi di coscienza, mentre Arif, miracolosamente, se la cava senza gravi conseguenze. La notizia travolge Enver, che accusa un malore non appena viene informato dalla polizia e viene a sua volta ricoverato, sopraffatto dall'ansia e dalla paura.

In ospedale la situazione è tesissima: Hatice, Bahar e Sarp lottano tra la vita e la morte in sala operatoria, mentre Sirin si precipita al loro capezzale mostrando però tutta la sua ossessione per la madre. Nervosa e fuori controllo, la ragazza si scaglia contro Arif, accusandolo apertamente di essere responsabile dell'incidente. Jale cerca di riportare la calma, ma l'atmosfera resta carica di rabbia, sospetti e dolore.

Parallelamente, un'altra emergenza si consuma lontano dall'ospedale. Emre telefona a Ceyda per dirle di aver perso il piccolo Arda in una stazione di servizio. La donna, terrorizzata, affida in fretta Nisan e Doruk a un vicino e si lancia in una corsa disperata per ritrovare il figlio, ignara del fatto che il bambino si trovi nascosto nel retro di un camion.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata in onda giovedì 29 gennaio, la tensione non accenna a diminuire. Ceyda, divorata dall'ansia, raggiunge la stazione di servizio e continua a cercare Arda senza sosta, mentre il tempo sembra scorrere contro di lei. Solo più tardi emergerà la verità sulla posizione del bambino, rimasto nascosto nel camion, ma la paura vissuta dalla donna lascerà segni profondi.

In ospedale, intanto, Sirin continua a perdere il controllo. Accecata dalla rabbia, si scaglia ancora contro Arif, ma Jale interviene per fermarla, ricordandole che Enver è in condizioni fragili e rischia seriamente un nuovo infarto. Su richiesta dell'uomo, Sirin è costretta a tornare a casa per occuparsi di Nisan e Doruk, un compito che accetta con evidente insofferenza.

Sul fronte dell'incidente, la situazione di Arif si complica ulteriormente. Kismet informa Yusuf del ricovero del figlio, mentre un testimone si fa avanti sostenendo di aver visto Arif attraversare l'incrocio con il semaforo rosso. Una rivelazione che potrebbe cambiare tutto. Come se non bastasse, una famosa scrittrice coinvolta nell'incidente si dimostra fredda e poco comprensiva con Enver, aumentando il clima di tensione e colpa.

La forza di una donna si prepara così a un episodio carico di emozioni, in cui ogni personaggio è chiamato a fare i conti con le proprie responsabilità, mentre il confine tra vittime e colpevoli diventa sempre più sottile.