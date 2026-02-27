La forza di una donna, anticipazioni 28 febbraio: Bahar esplode contro Yusuf

La quiete dopo la tempesta, a volte, è solo un'illusione. La forza di una donna torna su Canale 5 venerdì 28 febbraio con un episodio, l'ultimo della settimana, che promette di rimettere tutto in discussione. Dopo giorni segnati da lutti, sospetti e verità mai del tutto confessate, Bahar si trova ancora una volta davanti a un passato che non smette di tornare a galla. E questa volta la miccia si accende in modo imprevedibile.

Gli episodi della dizi turca continuano ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40, anche in streaming su Mediaset Infinity. Ma la puntata del 28 febbraio si preannuncia particolarmente intensa: scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Dove eravamo rimasti

La morte improvvisa di Sarp ha segnato un punto di non ritorno. A tre mesi dal funerale, Bahar prova a rimettere insieme i pezzi della sua vita, aggrappandosi ai figli Nisan e Doruk e al ricordo di un amore che continua a far male. Per realizzare uno dei sogni di Sarp, decide di portare i bambini in campeggio. Al suo fianco non c'è il marito, ma Enver, sempre più presente e sempre più fragile, tormentato da un dialogo immaginario con Hatice che non riesce a lasciarlo andare.

Intanto Arif, uscito dal carcere, ha pagato caro il suo debito con Talat cedendogli il bar. Per ripartire accetta di lavorare per Emre e sente di dover dimostrare qualcosa a Bahar e alla sua famiglia. Ma quando scopre che Yusuf affitta a ore l'appartamento che era stato di Sarp, perde la pazienza e lo affronta senza mezzi termini.

Sul fronte di Ceyda, le cose non sono più semplici. Dopo aver rifiutato con decisione le avances di Yusuf - arrivando a lanciargli i vestiti dalla finestra - continua a lavorare a casa di Fazilet come domestica e assistente di Raif, tra tensioni e sguardi carichi di insofferenza. E insieme a Bahar decide di fare un nuovo test di paternità per capire se Emre sia davvero il padre di Arda.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di sabato 28 febbraio un dettaglio apparentemente secondario rischia di cambiare tutto. Enver racconta a Ceyda di aver trovato un reggiseno nella casa di Sarp. Un particolare che sembra banale ma che riapre nuovamente alcune ferite. Ceyda crede di sapere a chi appartenga quell'oggetto e decide di parlarne con Bahar.

La reazione della donna è tutt'altro che composta. Travolta da rabbia e sospetti, Bahar si scaglia contro Yusuf in un confronto acceso che lascia intravedere quanto il dolore per Sarp sia ancora vivo e irrisolto. La verità su ciò che è davvero accaduto prima della morte dell'uomo sembra avvicinarsi pericolosamente, e il rischio è che venga fuori nel modo più devastante possibile.

Nel frattempo Ceyda affida Arda a Enver per sbrigare alcune faccende, ma l'uomo, preso dai suoi impegni, decide di portare il bambino da Emre. Un gesto che aggiunge ulteriore tensione in attesa dell'esito del test di paternità affidato a Jale. Ceyda è sospesa tra paura e speranza, consapevole che quel risultato potrebbe cambiare per sempre gli equilibri della sua vita.

Bahar, dal canto suo, cerca di mostrarsi forte per Nisan e Doruk, ma la verità su Sarp è sempre più vicina a emergere. E quando accadrà, il prezzo da pagare potrebbe essere molto più alto di quanto immaginasse.