La forza di una donna, anticipazioni 25 ottobre: Bahar fa un colloquio di lavoro, Sarp tenta un contatto

La dizi turca di Canale 5, La forza di una donna, torna sabato pomeriggio alle 14.40 con un nuovo episodio carico di tensione emotiva e scelte difficili. Mentre Bahar prova a rimettersi in carreggiata cercando un lavoro, un gesto inatteso di Sarp rischia di riaprire ferite mai rimarginate, che non permetteranno alla donna di andare avanti.

E tra vecchi amori, padri in allarme e figli in subbuglio, ogni piccola cosa diventa terreno di confronto. Nelle anticipazioni tutti i dettagli del nuovo episodio in onda domani 25 ottobre.

Cosa è successo fino a ora in La forza di una donna

La quiete domestica è saltata quando la verità sui soldi è emersa e ha travolto tutti. Nel tentativo di riavvicinarsi al padre, Sirin ha confessato che il denaro presentato da Hatice come "liquidazione" non veniva affatto da lei: era di Sarp. La bugia, smascherata, ha incrinato la fiducia in famiglia e ha rimesso Sarp al centro della scena anche da lontano, alimentando sospetti sulle sue reali intenzioni e su quanto abbia continuato a influenzare le scelte degli altri.

Enver si è trovato combattuto tra delusione e senso di responsabilità: da un lato la necessità di pretendere sincerità, dall'altro il bisogno di proteggere l'equilibrio di casa. Hatice resta con più di un conto aperto, mentre Sirin prova a riposizionarsi dopo l'ammissione.

In questo clima, Bahar ha scelto il pragmatismo: meno nostalgia, più concretezza. Il suo obiettivo è chiaro - riprendere il controllo della vita, garantire stabilità ai figli e mettere distanza da ciò che l'ha ferita - anche se il passato continua a bussare con insistenza.

La forza di una donna, anticipazioni della puntata del 25 ottobre

Domani alle 14.40 Bahar si gioca una carta importante: accompagnata da Ceyda, affronta un colloquio come cassiera nel locale di Emre. È un passo pratico ma decisivo, perché un lavoro significa indipendenza economica e nuove prospettive per la famiglia. La sorpresa arriva quando anche Yeliz ambisce alla stessa posizione: si instaura così una competizione che diventa specchio dei loro bisogni e del desiderio di riscatto. Quale sarà il curriculum migliore?

Nel frattempo Sarp prova ad accorciare le distanze senza esporsi e fa recapitare a Enver un telefono con l'invito (pressante) di farlo avere a Bahar e a farsi richiamare "al più presto". Enver però non si fida, compone lui stesso il numero e scopre che dall'altra parte c'è proprio Sarp. Non è una risposta, ma un detonatore: ora tutti sanno che il contatto è possibile e che le intenzioni di Sarp sono tutt'altro che archiviate.

Anche il fronte familiare si muove. Doruk mostra segni di gelosia verso i fratellastri, un sintomo di quanto gli equilibri siano ancora fragili e le paure infantili chiedano spazio. Piril, invece, scoperchia il vaso di Pandora quando nota che Sarp ha salvato il numero dell'ex come "Mia Bahar". Indignazione, discussioni, la decisione di riascoltare conversazioni insieme al padre e una crisi di nervi che rischia di travolgere i rapporti.