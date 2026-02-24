La forza di una donna, anticipazioni 25 febbraio: un incendio scoppia a casa di Enver e Sirin

Nella nuova puntata de La forza di una donna, la dizi turca in onda su Canale 5 mercoledì 25 febbraio alle ore 16.00, Bahar tenta di rimettere insieme i pezzi della sua vita a tre mesi dalla scomparsa del marito Sarp. Il passato, però, continua a bussare alla porta sotto forma di ricordi, sensi di colpa e decisioni che rischiano di travolgere anche i piccoli Nisan e Doruk.

E mentre Enver è sempre più prigioniero delle sue visioni, un incendio improvviso costringe tutti a rimescolare le carte. Cosa succederà nel nuovo episodio? Le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

La morte improvvisa di Sarp ha lasciato un vuoto che nessuno riesce davvero a colmare. Bahar, dopo aver rivissuto con struggente lucidità il giorno del funerale, prova a esaudire uno dei sogni del marito portando i bambini in campeggio. Al posto di Sarp, però, c'è Enver, presenza affettuosa ma fragile, tormentata dall'ombra costante di Hatice che continua ad apparirgli come un fantasma della coscienza.

Intanto Arif è tornato in libertà, ma il prezzo da pagare è stato altissimo: per saldare il debito con Talat ha dovuto cedere il bar. La scoperta che Yusuf affitta ad ore l'appartamento di Sarp lo manda su tutte le furie e riaccende vecchi conflitti padre-figlio mai davvero risolti. Sul fronte sentimentale, Yusuf tenta un riavvicinamento con Ceyda, ma lei non ha alcuna intenzione di tornare indietro e glielo dimostra con un gesto plateale, lanciando i suoi vestiti dalla finestra.

Ceyda, intanto, continua a lavorare come domestica nella casa della scrittrice Fazilet e del figlio Raif, tra tensioni sottili e umiliazioni appena velate. Nonostante tutto, la donna cerca di mantenere la dignità, mentre Nisan e Doruk fanno una scoperta destinata a cambiare il loro sguardo sugli adulti che li circondano.

La forza di una donna, anticipazioni della nuova puntata

Nella puntata di mercoledì 25 febbraio il fragile equilibrio costruito da Bahar rischia di andare in fumo, letteralmente. Dopo un incendio divampato nell'appartamento di Enver e Sirin - conseguenza di una distrazione legata alle continue visioni dell'uomo - i due sono costretti a trasferirsi temporaneamente a casa di Bahar. La convivenza si annuncia complicata, carica di tensioni e silenzi che pesano più delle parole.

Prima del rogo, però, Sirin compie un gesto che lascia il segno: rimasta sola con Nisan e Doruk, decide di raccontare loro una verità che li sconvolge. Le sue parole aprono una ferita nuova nei due bambini, già provati dalla perdita del padre, e mettono Bahar di fronte all'ennesima battaglia da combattere per proteggere i figli.

Come se non bastasse, Ceyda si ammala e Bahar, senza pensarci due volte, si presenta a casa di Fazilet per sostituirla. Un gesto che conferma ancora una volta quanto la protagonista sia pronta a caricarsi sulle spalle il peso di tutti, pur di non lasciare indietro nessuno. Ma fino a quando riuscirà a essere la roccia su cui tutti si appoggiano?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity. E la sensazione è che, dopo l'incendio, nulla sarà più come prima.