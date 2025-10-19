La forza di una donna, anticipazioni 20 ottobre: Bahar va all’incontro con Sarp ma una sorpresa la attende

Bahar è pronta a incontrare Sarp ma il messaggio che ha ricevuto potrebbe nascondere una sorpresa: che si tratti di una trappola? Scopriamolo con le anticipazioni de La forza di una donna di lunedì 20 ottobre.

La forza di una donna torna lunedì 20 ottobre con un episodio che alza la tensione emotiva e ribalta gli equilibri. Bahar crede di poter chiudere un cerchio seguendo un indizio che pare provenire da Sarp, in realtà c'è chi orchestra la situazione per spingerla verso una rivelazione capace di cambiarle la prospettiva. Nel prossimo episodio, in onda come sempre alle 16.00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, il racconto entra in una fase delicata, dove verità taciute e strategie personali si intrecciano. Scopriamo di più nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti: cos'è successo a La forza di una donna

Negli ultimi giorni Bahar ha tentato di aprire un canale con Sirin per arrivare a Sarp, trovando però solo resistenze e mezze frasi da parte della donna. Attorno a lei si sono saldate alleanze d'interesse: c'è chi lavora per impedire qualunque riavvicinamento, mentre Piril prova a blindare la quotidianità partendo dai bisogni dei più piccoli.

In casa, come se non bastasse, un equivoco sul denaro di Sarp ha messo Enver e Hatice l'uno contro l'altra, facendo emergere sensi di colpa e sospetti. Ceyda, dal canto suo, è ferita per l'accusa di essere una ladra che la tocca nel vivo e ha reagito senza perdere la propria fierezza. Sullo sfondo Arif rimane un punto fermo: affettuoso ma consapevole che il ritorno di Sarp può rimescolare le carte in tavola.

La forza di una donna, anticipazioni della puntata del 20 ottobre

Una richiesta di incontro manda Bahar verso il chiarimento che attende da tempo. Il messaggio, però, non è di Sarp: a spedirlo è Munir, che è solo una pedina nell'intricato piano messo in moto da Sirin. L'obiettivo è brutale: costringere Bahar a fare i conti con una realtà che la farà soffrire molto, e cioè che Sarp nel frattempo ha ricostruito una famiglia con Piril.

La rivelazione non è un dettaglio, ma un punto di non ritorno che interroga Bahar come donna, madre ed ex compagna. Arif, intuendo ciò a cui la donna sta per andare incontro, sceglie discrezione e rispetto, Sirin invece osserva gli effetti della miccia che ha acceso. Qualunque cosa accada, le relazioni intorno a Bahar (e forse lei stessa) cambieranno volto.

L'appuntamento con il nuovo episodio della dizi turca è il 20 ottobre alle 16.00 su Canale 5. La puntata sarà disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity.