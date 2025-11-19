La forza di una donna, anticipazioni 20 novembre: una convocazione in tribunale accende la curiosità di Sirin

Nella nuova puntata di giovedì 20 novembre la dizi turca di Canale 5 vivo con i colpi di scena e le scelte difficili da affrontare. Ecco cosa succederà.

Nuova puntata, nuove tensioni a La forza di una donna che torna su Canale 5 giovedì 20 novembre alle 16.00 e mostra alcune piccole rivoluzioni quotidiane. Mentre Sirin fatica ad adattarsi al suo nuovo lavoro e la famiglia cerca nuove strategie per arrivare a fine mese, all'orizzonte spunta una convocazione in tribunale che accende la curiosità di qualcuno. Tutti i dettagli della nuova puntata con le anticipazioni della dizi turca.

Dove eravamo rimasti a La forza di una donna: il riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti abbiamo seguito Sirin alle prese con un impiego che sente profondamente lontano da sé. Il ruolo di commessa nel negozio di tessuti di Dündar, infatti, sembra starle stretto fin dal primo giorno. Il suo disinteresse è palpabile, tanto che ogni cliente che varca quella porta finisce per essere scoraggiato più che invogliato.

Anche Enver intanto sta attraversando un momento di cambiamento. L'uomo, che non lavora più come sarto da diverso tempo, si è convinto che sia arrivato il momento di rimettersi in gioco. Si ritrova così a valutare nuove opportunità, tra cui l'idea - nata quasi per caso - di affittare una stanza della propria casa per integrare le entrate. Una proposta che sorprende Hatice ma che si rivela subito concreta.

Le anticipazioni del 20 novembre della dizi turca di Canale 5

Nella puntata di giovedì 20 novembre le tensioni crescono. Sirin continua a presentarsi nel negozio di tessuti senza alcuna voglia di collaborare, tratta i clienti con una freddezza che non passa inosservata e il suo atteggiamento mette a rischio ogni vendita.

Ma un dettaglio inaspettato riesce finalmente a catturare la sua attenzione: la giovane scopre che Dündar è stato convocato in tribunale come testimone in un caso delicato, legato a una lesione da arma da fuoco. Una notizia che fa emergere in lei una curiosità improvvisa e forse non del tutto disinteressata.

Nel frattempo, Enver e Hatice prendono una decisione importante: accoglieranno Idil nella loro casa, una scelta che nasce tanto dalla volontà di aiutare Emre quanto dal bisogno concreto di far quadrare i conti. L'arrivo di Idil promette di portare nuove dinamiche e qualche sorpresa nel loro equilibrio familiare.

La puntata del 20 novembre si preannuncia quindi ricca di sfumature, tra segreti che emergono, convivenze improvvisate e un futuro che sembra pronto a rimescolare le carte ancora una volta.