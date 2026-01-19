La forza di una donna, anticipazioni 20 gennaio: Piril si trasferisce lontano, Nezir scopre l'inganno di Suat

Nella nuova puntata de La forza di una donna, in onda su Canale 5 il 20 gennaio alle ore 16.00, la festa di Doruk sarà segnata da nuove tensioni e decisioni difficili da prendere. Bahar e Sarp finiranno nuovamente al centro di uno scontro acceso, mentre Nezir interverrà per risolvere un imprevisto che rischia di bloccare la cerimonia.

Emergono anche verità scomode che faranno prendere scelte non proprio facili ai protagonisti della dizi turca. Vediamo cosa accadrà con le anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

La festa per la circoncisione del piccolo Doruk, pensata come un momento di unione, si è presto trasformata in una miccia pronta a esplodere. I sorrisi di circostanza non bastano più a coprire le crepe: Bahar è inquieta, Sarp nervoso e la presenza di Sirin non è affatto rassicurante.

A far saltare definitivamente gli equilibri sono alcune fotografie compromettenti che ritraggono Sarp in atteggiamenti fin troppo intimi con Sirin. Bahar decide di affrontarlo senza filtri e tra i due scoppia un confronto durissimo, fatto di accuse e ferite che non si sono ancora rimarginate.

Come se non bastasse, proprio nel momento clou della cerimonia arriva l'imprevisto che nessuno si aspettava: il circoncisore si rompe un braccio. La festa rischia quindi di essere annullata, aumentando così il senso di caos e frustrazione generale. Ma quando tutto sembra sul punto di crollare, qualcuno è pronto a intervenire.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di martedì 20 gennaio su Canale 5, Nezir dimostra ancora una volta di non lasciare nulla al caso. Appresa la notizia dell'incidente incorso durante la festa di Doruk, prende immediatamente in mano la situazione e contatta un sostituto per portare a termine la cerimonia di circoncisione. Un gesto che rassicura il bambino, al quale Nezir promette che si rivedranno presto, ma che conferma anche il controllo totale del boss su ciò che lo circonda.

Nel frattempo lo stesso Nezir fa una scoperta destinata ad avere conseguenze pesantissime. Viene infatti a sapere che Suat ha usato il nome di Sarp per appropriarsi del suo denaro. Un inganno che non può restare impunito. Attraverso Munir, Nezir manda un messaggio chiarissimo a Suat: vuole incontrarlo al più presto. Il clima si fa teso e minaccioso, e l'impressione è che nulla tornerà come prima.

A complicare ulteriormente il quadro arriva la scelta di Piril. Convinta dal padre Suat, la donna accetta l'idea di trasferirsi a Londra con i bambini. Una decisione che apre nuovi scenari e che potrebbe allontanarla definitivamente da Sarp, lasciando dietro di sé più di una ferita aperta.