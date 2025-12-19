La forza di una donna, anticipazioni 20 dicembre: Kismet vuole sapere della fuga ma Bahar è in ansia per Arif

Il passato bussa di nuovo alla porta di Bahar e non lo fa in punta di piedi. Le prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, segnano un momento di svolta per la protagonista e per chi le sta accanto.

Dopo giorni di paura e tensione, il ritorno a casa non porta la serenità sperata, anzi, riaccende interrogativi, rancori mai risolti e scelte che potrebbero cambiare il futuro di tutti. Tutti i dettagli nelle anticipazioni dell'episodio di sabato 20 dicembre, alle 15.30 su Canale 5.

Riassunto delle puntate precedenti

A La forza di una donna la situazione è precipitata quando la polizia ha fatto irruzione nella villa di Nezir, trovandola però vuota. Bahar, Sarp e i bambini erano già riusciti ad allontanarsi, trovando rifugio a casa di Hatice ed Enver. Un rientro improvviso, il loro, che ha colto tutti di sorpresa e ha attirato subito l'attenzione di Kismet.

L'avvocata, infatti, è determinata a capire come sia stato possibile fuggire e, soprattutto, perché Nezir abbia deciso di lasciarli andare. Nel frattempo, i rapporti familiari si sono fatti sempre più complessi. Sarp, combattuto tra il desiderio di andarsene e il bisogno di stare vicino ai figli, ha vissuto momenti di forte indecisione. Arif, invece, ha dovuto fare i conti con una ferita profonda: il rapporto irrisolto con suo padre Yusuf, tornato al centro dei suoi pensieri dopo l'ennesima delusione.

La forza di una donna, anticipazioni dell'episodio del 20 dicembre

La puntata di sabato 20 dicembre della dizi turca di Canale 5, in onda alle 15.30, mette al centro proprio queste tensioni irrisolte. Kismet continua a indagare sulle vere motivazioni di Nezir, senza riuscire a trovare una spiegazione convincente per la sua improvvisa decisione. I dubbi restano e alimentano un clima di incertezza che coinvolge tutti.

Bahar, intanto, non riesce a liberarsi dall'ansia per Arif: il pensiero che possa essere in pericolo la tormenta e la spinge a confidarsi proprio con Kismet. Dall'altra parte, Arif affronta finalmente suo padre Yusuf, cercando risposte a una domanda che lo perseguita da tempo: come si può abbandonare un figlio senza provare rimorso?

Sul fronte familiare, arriva poi una richiesta destinata a far discutere. Sarp chiede a Bahar di poter restare a vivere con lei per un po', almeno per garantire ai piccoli Nisan e Doruk una parvenza di normalità dopo mesi di caos. La proposta però riapre vecchie ferite e mette Bahar di fronte all'ennesima scelta, tutt'altro che semplice, mentre il fragile equilibrio appena ritrovato rischia di spezzarsi di nuovo.