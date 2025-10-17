La forza di una donna, anticipazioni 18 ottobre: i soldi di Sarp svaniscono, Bahar in preda ai sensi di colpa

Appuntamento sabato 18 ottobre alle 14.40 su Canale 5 con una nuova puntata della dizi turca. Al centro questa volta ci sono i soldi di Sarp: che fine hanno fatto? Come se non bastasse Sirin continua a tramare alleanze.

Un (bel) gruzzolo che sparisce, messaggi che riaprono ferite e alleanze costruite nell'ombra ridisegnano gli equilibri all'interno de La forza di una donna, che torna sabato 18 ottobre su Canale 5 alle 14.40. Nella nuova puntata della soap turca di Mediaset Bahar è chiamata a scegliere, mentre chi le gira intorno muove pedine con cura chirurgica. Sullo sfondo il ritorno di Sarp entra a gamba tesa nelle dinamiche familiari e perfino Arif resta coinvolto dalle conseguenze di quelle scelte. Scopriamo di più sulle anticipazioni del prossimo episodio.

La forza di una donna: riassunto delle puntate precedenti

Il tentativo di Bahar di parlare con Sirin per arrivare a Sarp si è schiantato contro un rifiuto secco, acuendo fratture già profonde e facendo riaffiorare vecchie ruggini. Ceyda, ferita dall'accusa di furto della dottoressa Jale, ha meditato una piccola rivalsa preparando un dispetto che le restituisca la dignità.

Nel frattempo Bahar, decisa a seguire ogni pista, ha provato a scoprire l'identità del presunto fidanzato di Sirin, senza ottenere certezze: restano solo indizi e mezze verità. In casa, tra Enver e Hatice, il clima è diventato più nervoso e ogni parola pesa; il non detto alimenta diffidenze e allunga l'ombra di Sarp su ogni conversazione.

Cosa succede nella nuova puntata di La forza di una donna: le anticipazioni

Suat mette attorno allo stesso tavolo Sirin e Piril per un'intesa: l'obiettivo è impedire a Sarp di tornare con Bahar. È un accordo di convenienza, certamente, e proprio per questo pronto a saltare alla prima crepa. Jale, invece, sceglie la via del sostegno concreto e fissa un incontro con una pedagogista per aiutare i bambini a gestire l'assenza quotidiana del padre.

Sul fronte Enver-Hatice, l'inciampo è pesante e avrà conseguenze a lungo termine: lui, convinto che il denaro in casa provenga dalla propria liquidazione, lo utilizza senza esitare spendendolo tutto. Lei scopre che quei soldi erano stati consegnati da Sarp e, scossa dai sensi di colpa, chiede spiegazioni a Sirin, che nega tutto. Per riportare pace, Enver tenta quindi un riavvicinamento con la figlia, pensando che sia quello il problema.

Nel frattempo Piril, su suggerimento di Suat, prova a toccare le corde di Sarp attraverso i bambini e lo invita a passare del tempo insieme. Contemporaneamente però a Bahar arriva un messaggio inequivocabile: Sarp vuole vederla subito. È la scintilla che la spinge a domandare ad Arif di fare un passo indietro - non si sente all'altezza delle sue attenzioni.

I tasselli si muovono sempre più rapidamente in La forza di una donna e il confronto che tutti cercano di evitare potrebbe essere più vicino del previsto.