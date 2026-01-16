La forza di una donna, anticipazioni 17 gennaio: la festa di Doruk si trasforma in un incubo

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Bahar si ritrova ancora una volta al centro di un vortice emotivo e familiare che le fa mettere in discussione tutto: il passato con Sarp, il presente con la sua famiglia e un futuro sempre più fragile. Il clima si fa pesante proprio quando dovrebbe essere di festa e a rimetterci è il piccolo Doruk. Le anticipazioni di sabato 17 gennaio della dizi turca.

Riassunto delle puntate precedenti

Negli ultimi episodi de La forza di una donna l'atmosfera a casa di Enver e Hatice è tutt'altro che serena. Le parole pesano come macigni e ogni silenzio sembra carico di sospetto. Sirin, con una delle sue allusioni velenose e studiate ad arte, riporta al centro dell'attenzione le famigerate fotografie che ritraggono Sarp in atteggiamenti compromettenti.

Immagini che Bahar non ha ancora visto con i propri occhi, ma che bastano a insinuare un dubbio devastante e a incrinare certezze già fragili. Messa alle strette, la famiglia è costretta a raccontarle la verità: quelle foto sono false, costruite per ferire. Una spiegazione che, però, non riesce a calmare Bahar, né a restituirle la sicurezza dei sentimenti che l'hanno legata a Sarp. Il sospetto prende il sopravvento, si insinua come un veleno lento e riapre ferite che sembravano chiuse.

Nel frattempo, Arif decide di muoversi sul piano legale e di non restare più a guardare. Si rivolge così a Kismet per garantire assistenza a Sarp, convinto che sia l'unico modo per provare a rimettere ordine nel caos. L'avvocatessa accetta di occuparsi del caso, aprendo un nuovo fronte che rischia di cambiare, ancora una volta, equilibri già precari.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

La puntata di sabato 17 gennaio porta la tensione a un livello ancora più alto. Durante la festa per la circoncisione di Doruk, quello che dovrebbe essere un momento di gioia collettiva si trasforma in un campo minato. Il rapporto tra Bahar e Sirin precipita rapidamente, fino a diventare esplosivo. A complicare tutto è l'arrivo improvviso di Nezir, un ospite che non è lì per caso poiché dietro l'invito si nasconde ancora una volta la mano di Sirin.

Hatice si trova schiacciata tra le due figlie, incapace di scegliere da che parte stare e sempre più in difficoltà nel gestire una situazione che le sfugge di mano. Bahar, dal canto suo, continua a non credere fino in fondo alla versione di Enver sulle foto e si lascia travolgere dai dubbi, mettendo in discussione l'amore che l'ha legata a Sarp.

Anche Doruk diventa protagonista di una scelta dolorosa. Il bambino rifiuta di sottoporsi alla circoncisione senza la presenza del padre e, pur di rimandare il momento, mette in atto un piccolo stratagemma che lascia tutti spiazzati. Un gesto che racconta, meglio di mille parole, il vuoto che Sarp ha lasciato.

Sul finale, un'ulteriore scoperta getta un'ombra inquietante sulla festa: Ceyda riconosce tra gli invitati l'uomo coinvolto nella morte di Yeliz. Un dettaglio che riaccende il dolore e promette nuove, drammatiche conseguenze.