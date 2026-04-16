La forza di una donna, anticipazioni 17 aprile 2026: la pistola di Sarp deve sparire

Le cose si complicano, e parecchio, a La forza di una donna. La dizi turca di Canale 5 entra in una fase sempre più tesa e nella puntata di venerdì 17 aprile - in onda alle ore 16.00 circa - nessuno potrà più far finta di niente. Tra segreti che esplodono, bugie che iniziano a scricchiolare e decisioni da prendere in fretta, i protagonisti si muovono sempre di più sul filo del rasoio. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio stando alle anticipazioni turche.

Dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti la situazione è precipitata all'improvviso a La forza di una donna, quando una pistola appartenuta a Sarp è riemersa in circostanze inaspettate. Il padrone di casa, deciso a proteggere il bambino, ha puntato l'arma contro Dursun e i suoi figli maggiori, costringendoli alla fuga. Ma la minaccia non si è davvero conclusa: prima di andarsene, Dursun ha lasciato intendere che tornerà, alimentando un clima di paura sempre più difficile da gestire.

Nel frattempo, sul fronte familiare, Sirin ha continuato a tessere la sua rete di bugie. Raccontando a Enver che Bahar e Ceyda avrebbero perso il lavoro per aver rubato dei gioielli, è riuscita a insinuare dubbi profondi nel sarto. Inizialmente incredulo, Enver ha iniziato a vacillare, fino a decidere di cercare risposte direttamente dalla signora Fazilet. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri.

Anche Bahar si è trovata ad affrontare nuovi turbamenti. Il tentativo di Cem di riallacciare i contatti ha riaperto ferite ancora fresche, spingendo Kismet a prendere una posizione netta e a mettere in discussione il rapporto con l'uomo.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di venerdì della dizi turca di Canale 5 il nodo della pistola diventa centrale e impossibile da ignorare. Dopo lo shock iniziale, il timore che quell'arma possa portare a conseguenze irreparabili spinge Arif a cercare una soluzione concreta. Il confronto con Kismet si rivela decisivo, in questo senso. L'avvocata suggerisce una scelta drastica, liberarsene definitivamente gettandola in mare. Un gesto che potrebbe chiudere una parentesi pericolosa, ma anche aprire nuovi interrogativi.

Proprio nello studio di Kismet, però, emerge un dettaglio inquietante: Cem è passato di lì poco prima. La sua è una presenza che riaccende i sospetti e rende ancora più fragile la fiducia già compromessa. La decisione di Kismet di interrompere ogni rapporto con lui si fa così ancora più netta, segnando un punto di non ritorno.

Intanto, la quotidianità di Ceyda diventa sempre più complicata. Divisa tra Arda e Satilmis, la donna fatica a tenere insieme tutto, tra responsabilità che si accumulano e un equilibrio sempre più precario. Anche Bahar resta coinvolta in questo intreccio di tensioni, cercando di restare lucida mentre il passato continua a bussare con insistenza.