La forza di una donna, anticipazioni 15 ottobre: Jale costretta a ricredersi su Ceyda, Bahar vuole la verità

La forza di una donna, nella puntata di mercoledì 15 ottobre alle 16.00 su Canale 5, promette sviluppi chiave su due fronti caldissimi della dizi turca. Da un lato, l'ingiustizia subita da Ceyda sul posto di lavoro potrebbe trovare un inatteso ribaltamento, dall'altro Bahar non è più disposta ad accettare silenzi e si prepara a pretendere risposte da Sirin. Ecco il punto della situazione e le anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto della puntata precedente: Ceyda licenziata per un peluche

Ceyda, appena assunta come babysitter del piccolo Bora, è finita nel mirino di Jale: un peluche scomparso ha infatti scatenato accuse pesanti e il licenziamento della ragazza. Ma il quadro - come spesso accade - era falsato.

Quel giocattolo era stato infilato nella borsa di Ceyda proprio da Bora, che con ingenuità voleva farlo arrivare al suo amichetto Doruk. Colpita nel profondo e umiliata, Ceyda ha scelto il silenzio, senza confidarsi neppure con l'amica Yeliz, che intuisce però un malessere crescente.

Intanto, a casa di Enver e Hatice si è presentato Sarp con una richiesta urgente: consegnare del denaro a Bahar. Il sarto ha opposto un rifiuto netto, proteggendo al tempo stesso i suoi e alimentando una frattura già evidente tra i legami familiari. La tensione è salita di giri, lasciando sospese questioni che ora tornano sul tavolo.

Anticipazioni della puntata del 15 ottobre de La forza di una donna

La prima svolta nel nuovo episodio della soap turca in onda su Canale 5 riguarda Jale e la scelta avventata che ha preso nei confronti di Ceyda. La dottoressa scoprirà finalmente che il famoso peluche (Tombo) è finito nella borsa della ragazza per mano di suo figlio Bora. Una rivelazione che la spingerà a fare marcia indietro e a cercare un contatto per rimediare all'errore.

La dottoressa si presenterà alla scuola di Nisan e Doruk sperando d'incontrare Ceyda, ma quel giorno i bambini saranno accompagnati da Bahar. L'occasione per chiarire potrebbe dunque slittare ai prossimi episodi.

Nel frattempo Bahar decide di non rimandare oltre e va a parlare direttamente con Sirin per sapere dove si trovi Sarp. Il confronto, però, si inceppa immediatamente: Sirin si chiude nel suo solito muro di omertà. L'atmosfera si fa incandescente in casa di Enver e Hatice, fino a far scattare un momento di rabbia nella padrona di casa, stanca dei non detti e delle mezze verità. Le linee narrative corrono così su due binari: da una parte la riabilitazione di Ceyda, dall'altra la verità che Bahar pretende su Sarp.

Cos'altro dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate de La forza di una donna? L'appuntamento è tutti i giorni su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 16.00, il sabato alle 14.40.