La forza di una donna, anticipazioni 15 novembre: paura in montagna, cosa succede a Bahar, Sarp e ai bambini

Per Bahar la fuga che doveva proteggerla sta diventando un labirinto di segreti, menzogne e paure. Nella nuova puntata de La forza di una donna, in onda sabato 15 novembre su Canale 5 alle 14.30, la serenità è ancora un miraggio. Un incidente in montagna, la foto di Yeliz in televisione e un sospetto sempre più concreto rischiano di far crollare l'equilibrio già fragile della famiglia. Scopriamo di più con le anticipazioni.

La forza di una donna, dove eravamo rimasti fino a ora

Nelle puntate precedenti la tensione è salita di colpo. Doruk, più attento di quanto gli adulti immaginino, ha intercettato una telefonata segreta tra Piril e Münir, intuendo che dietro quelle parole si nasconde qualcosa di serio. Mentre il bambino si tiene dentro il suo segreto, Bahar ha trascorso una notte agitata, fino a scendere in soggiorno dove si è ritrovata faccia a faccia con Piril.

Tra le due donne, legate dalla presenza di Sarp e da un amore mai risolto, è esploso un nuovo confronto pieno di gelosie, frustrazioni e verità ancora taciute.

Intanto, lontano dal dramma sentimentale, Ceyda non riesce a darsi pace per la morte di Yeliz. Le tornano alla mente i dubbi di Kamil sull'amica e questo la spinge a voler andare fino in fondo: capire chi fosse davvero Yeliz e perché la sua storia sia finita così tragicamente.

È in questo clima già avvelenato che, in montagna, la situazione precipita: Sarp, alla guida con Nisan e Doruk in auto, viene coinvolto in un incidente provocato da due ragazzi che corrono con le macchine dei genitori. Poco prima, Nisan aveva visto in televisione la foto di Yeliz, senza però riuscire a sentire l'audio: un dettaglio che le resta addosso come un'ombra.

Le anticipazioni del nuovo episodio de La forza di una donna

La puntata del 15 novembre riparte proprio da quella inquietudine. Scossa da ciò che ha intravisto in TV, Bahar sente il bisogno di sentire Yeliz per accertarsi che stia bene. È pronta a prendere il telefono, ma Sarp la blocca: secondo lui mettersi in contatto con l'esterno è troppo pericoloso, perché gli uomini di Nezir potrebbero rintracciarli. Una decisione che lascia Bahar ancora più lacerata, divisa tra la paura per la sua sicurezza e quella per l'amica.

Nel frattempo Emre offre un lavoro a Ceyda, spingendola a rimettersi in gioco nonostante il dolore, e coinvolge anche Hatice, dando a entrambe una possibilità di riscatto. Mentre le loro vite potrebbero imboccare una nuova strada, il mistero attorno ai bambini si infittisce.

Bahar, infatti, riconosce la voce di Münir e, sconvolta, lo accusa apertamente di essere il responsabile del rapimento di Nisan e Doruk. Sarp, che non conosce tutti i retroscena, cerca di capire cosa stia succedendo davvero. I piccoli, però, hanno un unico desiderio: tornare a casa. Doruk, per alleggerire l'angoscia della sorellina, pensa a un piano pur di avvicinarsi alla loro vecchia vita.

Come se non bastasse, tra Sarp e Piril cala un gelo sempre più evidente. L'uomo, logorato dai sensi di colpa e da sentimenti che non riesce più a nascondere, decide di mettere le carte in tavola e dire a Piril ciò che prova davvero. A complicare ulteriormente il quadro arriva anche il sospetto di Leyla, che si rende conto che qualcuno è entrato di nascosto nella stanza di Piril: un segnale che lascia presagire nuovi colpi di scena, in un intreccio dove nessuno è davvero al sicuro, né dal pericolo né dalla verità.