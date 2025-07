La forza di una donna, anticipazioni 14 luglio: il sacrificio di Nisan per aiutare la madre Bahar

Dopo lo stop del weekend, La forza di una donna torna da oggi su Canale 5 alle 15:45. Nella nuova puntata assisteremo al sacrificio di Nisan in nome dell'amore per sua madre.

La forza di una donna, una delle nuove soap turche di Canale 5, torna in TV alle 15:45 in questo lunedì 14 luglio con una nuova puntata. Quando tornerà dopo lo stop del weekend, la dizi mostrerà la vittoria di Nisan nel concorso scolastico, ma anche la sua decisione spiazzante.

La forza di una donna: cosa è successo la scorsa settimana

I sintomi dell'anemia di Bahar non fanno che peggiorare e diventano evidenti anche agli occhi dei suoi figli, che cominciano a preoccuparsi per lei. Jale è combattuta: non sa se sia il caso di comunicare a Enver, Hatice e Sirin le condizioni di salute di Bahar.

Durante una cena, Musa e la moglie moglie, mettono i familiari al corrente. Dopo l'ennesimo svenimento, stavolta proprio di fronte a Doruk e Nisan, Bahar decide che è arrivato il momento di procedere con la terapia, terrorizzata all'idea di dover lasciare prematuramente i suoi adorati figli.

Anticipazioni del 14 luglio: Nisan vince il computer, ma....

Nisan ottiene il primo premio in un concorso scolastico, vincendo un computer e dei libri. La ragazzina ha sempre sognato di possederne uno ma è sempre stata anche consapevole che sarebbe potuto trattarsi di un sogno irrealizzabile, viste le finanze familiari.

Ora che ha finalmente raggiunto un importante obiettivo, Nisan prende una decisione spiazzante.

Aiutata da Arif, la ragazza decide di vendere il suo premio al solo scopo di racimolare dei soldi per aiutare la madre Bahar. Nonostante l'atto di altruismo estremo, però, e la dimostrazione d'affetto per la famiglia, la vita non sarà altrettanto generosa con lei.

Nel frattempo, Enver fa una scoperta non bella: avendo trovato il diario della figlia Sirin, decide di leggerlol. Quello che c'è scritto, però, lo sconcerta! Deciso a capirne di più, decide di affrontare sua figlia e i suoi segreti. Non sa che Sirin, nel frattempo, sta per vedere un appartamento che le ha trovato Arif.