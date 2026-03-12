La forza di una donna, anticipazioni 13 marzo 2026: Kismet dà una notizia sconvolgente a Emre

Nuovi colpi di scena nella dizi turca di Canale 5. Nella puntata di venerdì 13 marzo, alle ore 16.00, un lavoro sospetto trascina Bahar e Ceyda in una situazione pericolosa, mentre Emre è sotto shock per una notizia. Le anticipazioni.

Per Bahar, la protagonista de La forza di una donna, la tranquillità sembra sempre a un passo, ma puntualmente sfuma. Nella puntata in onda venerdì 13 marzo 2026 alle ore 16.00 su Canale 5, una decisione presa per necessità economica finisce per trascinare lei e Ceyda in una situazione molto più pericolosa del previsto.

Tra una fuga improvvisa e rocambolesca, un lavoro dai contorni sospetti e nuove verità che emergono, gli equilibri tra i protagonisti della dizi turca diventano sempre più fragili. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Dove eravamo rimasti

Il ritorno di Bersan nel quartiere non è passato inosservato. L'amica di Ceyda si è presentata con un look curato e abiti eleganti, lasciando tutti piuttosto sorpresi. Alla domanda su come fosse riuscita a cambiare vita così rapidamente, la donna ha raccontato di lavorare come cuoca per un uomo molto ricco e generoso.

Una rivelazione che ha acceso subito una speranza in Ceyda. La cantante, infatti, ha chiesto all'amica di parlare anche di lei e di Bahar al suo misterioso datore di lavoro. Il bisogno di denaro è troppo forte per lasciarsi sfuggire un'opportunità simile.

Quando Bahar si presenta al colloquio, però, qualcosa non la convince fino in fondo. La sensazione che dietro quell'offerta si nasconda qualcosa di poco chiaro è immediata. Nonostante i dubbi, Ceyda la spinge a mettere da parte le paure e a pensare solo alla necessità di guadagnare. Alla fine Bahar accetta, ma dentro di sé resta inquieta e promette che sarà soltanto un lavoro occasionale.

La forza di una donna, anticipazioni della nuova puntata

La situazione prende una piega inaspettata quando Bahar e Ceyda devono consegnare una cena commissionata dal nuovo capo, Cem. Quella che sembra una semplice consegna si trasforma improvvisamente in un momento di puro panico.

Le due donne finiscono infatti nel mezzo di una retata della polizia. Spaventate e convinte di essere nei guai, si danno alla fuga e trovano rifugio al piano superiore di un edificio, dove abitano alcune persone che non conoscono. Per non destare sospetti fingono di essere parenti della signora Calibe, riuscendo momentaneamente a evitare controlli.

Solo dopo, però, le due donne si rendono conto di aver lasciato indietro le pentole con il cibo preparato. Tornando indietro per recuperarle scoprono una verità ancora più inquietante: quel lavoro apparentemente innocuo sembra essere collegato a un traffico di droga.

Le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Cem scopre infatti che la consegna non è mai stata completata e reagisce con grande durezza. L'uomo ordina a Bersan di recuperare immediatamente le pentole, avvertendo che in caso contrario tutte loro potrebbero pagare un prezzo molto alto.

Intanto un'altra storyline si complica. Kismet decide di confidare a Emre una verità che potrebbe cambiare molte cose: ha davvero un figlio. La notizia lascia l'uomo sconvolto e lo spinge a cercare subito Ceyda per avere spiegazioni.

Nel frattempo anche Sirin continua la sua strategia silenziosa per avvicinarsi sempre di più ad Arif. I suoi movimenti, sempre calcolati, rischiano di creare nuove tensioni e di rimescolare ancora una volta gli equilibri tra i protagonisti della dizi turca di Canale 5.