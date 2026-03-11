La forza di una donna, anticipazioni 12 marzo 2026: Bahar coinvolta in un giro di droga

Dopo aver assistito in diretta a una retata della polizia durante una consegna di lavoro per Cem, Bahar e Ceyda devono affrontare ora un nuovo problema più grande di loro. La forza di una donna torna anche giovedì 12 marzo con un nuovo episodio che si muove sul filo della tensione e che terrà i telespettatori di Canale 5 con il fiato sospeso. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni della dizi turca.

Riassunto delle puntate precedenti

Negli episodi precedenti il ritorno di Bersan nel quartiere ha portato con sé nuove opportunità ma anche parecchie ombre. L'amica di Ceyda si è ripresentata con un aspetto completamente diverso dal solito: elegante, sicura di sé e apparentemente molto fortunata. A incuriosire tutti è stato soprattutto il suo nuovo lavoro come cuoca per un uomo ricco e generoso.

Quando Ceyda scopre questa possibilità non perde tempo e chiede a Bersan di parlare anche di lei e di Bahar al suo datore di lavoro. Le due donne hanno un disperato bisogno di denaro e l'offerta sembra arrivare nel momento giusto. Bahar, però, non riesce a togliersi di dosso una sensazione strana. Durante il colloquio con il misterioso Cem avverte subito che qualcosa non quadra.

Nonostante i dubbi, la necessità economica ha la meglio. Ceyda insiste perché l'amica accetti e alla fine Bahar decide di provarci, promettendo però a se stessa che sarà solo una volta. Una scelta che presto si rivelerà molto più pericolosa del previsto.

La forza di una donna, anticipazioni del nuovo episodio

Il lavoro per Cem sembra semplice: preparare una cena e consegnarla. Ma proprio durante quella consegna Bahar e Ceyda si trovano improvvisamente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Nel palazzo scatta infatti una retata della polizia e le due, terrorizzate, cercano un modo per non farsi scoprire. In preda al panico salgono al piano superiore e si introducono nell'appartamento della signora Calibe dove, improvvisando una bugia, fingono di essere parenti della donna per giustificare la loro presenza.

La fuga sembra funzionare e le due riescono a evitare l'arresto. Ma nella fretta commettono un errore che rischia di costare caro: dimenticano le pentole della consegna. Quando decidono di tornare indietro per recuperarle, la verità emerge con tutta la sua gravità. Bahar e Ceyda capiscono di essere finite, senza saperlo, dentro un traffico di droga.

La notizia arriva anche a Cem, che reagisce con freddezza e minacce. L'uomo ordina a Bersan di recuperare subito le pentole dimenticate, lasciando intendere che le conseguenze potrebbero essere molto pesanti per tutte loro.

Intanto altre tensioni agitano il quartiere. Kismet confida a Emre un segreto importante: ha davvero un figlio. La rivelazione spinge l'uomo a cercare Ceyda per avere spiegazioni. Nel frattempo Sirin continua a muoversi con abilità, cercando di avvicinarsi sempre di più ad Arif.

Le prossime puntate della dizi turca, dunque, si preannunciano ricche di tensione: per Bahar e Ceyda quella che doveva essere una semplice opportunità di guadagno rischia di trasformarsi in un problema molto più grande del previsto.