La forza di una donna, anticipazioni 11 ottobre: Arif è stato pestato e il suo ritorno sconvolge Bahar

La quiete non circonda più Bahar, protagonista della dizi turca La forza di una donna, in onda anche domani sabato 11 ottobre alle 14.40 su Canale 5. Dopo giorni di pedinamenti e timori, la scomparsa di Arif ha messo la donna (e tutti gli altri) in allarme. Nella puntata di domani un rientro inaspettato cambierà l'umore della casa e rimescolerà alleanze e sospetti. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni del nuovo episodio.

Cosa è successo nelle puntate precedenti de La forza di una donna

Nella puntata precedente Enver raggiunge il bar di Arif e trova il locale deserto: bicchieri rovesciati, segni di colluttazione e una macchia di sangue sul bancone. Capisce che non è una semplice assenza e avvisa subito tutti.

Scatta l'allarme: Ceyda collega la sparizione ai pedinamenti delle ultime ore e ipotizza un sequestro mirato per intimidire Bahar. Peyami passa dalle ipotesi all'azione e mette insieme uomini di fiducia, divide le zone da battere e organizza una perlustrazione capillare dei covi della banda, mentre il gruppo fa rete tra telefonate e appelli per rintracciare qualsiasi spostamento sospetto.

L'aria è carica di minacce: la sensazione è che qualcuno stia colpendo gli affetti per fiaccare la resistenza della protagonista, aprendo a una resa dei conti ormai vicina.

La forza di una donna, le anticipazioni della prossima puntata

Il ribaltone arriva quando Arif ricompare malconcio ma vivo nella prossima puntata de La forza di una donna in onda domani alle 14.40. Dopo essere stato pestato e abbandonato fuori città, infatti, l'uomo riesce a farsi caricare da un autotrasportatore e a rientrare. La vista di quelle ferite manda in crisi Bahar, che teme un coinvolgimento di Sarp. E proprio Sarp si presenta da Hatice ed Enver per un confronto che può spostare gli equilibri all'interno della casa.

Intanto Nisan e Doruk captano da alcuni adulti dettagli che non dovevano sentire, capiscono così che Arif è stato aggredito e ne restano scossi. Sullo sfondo, Ceyda - appena iniziato il lavoro da baby-sitter per Jale - inciampa nel primo imprevisto serio.

Tra sensi di colpa, visite scomode e verità ascoltate di nascosto, l'episodio spinge la trama in avanti: chi ha ordinato l'attacco ad Arif e con quale obiettivo? Nella puntata di sabato le risposte iniziano ad arrivare, ma le nostre certezze potrebbero vacillare di fronte a crepe importanti.