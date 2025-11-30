La forza di una donna, anticipazioni del 1° dicembre: la soap turca raddoppia nel daytime di Canale 5

Bahar è davvero pronta a chiudere per sempre con il passato? La risposta arriva nella puntata de La forza di una donna in onda lunedì 1 dicembre su Canale 5, data che segna anche il raddoppio dell'appuntamento nel daytime. La dizi turca infatti sarà in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.05 alle 16.25 e poi ancora, con mezzo episodio, nella fascia 18.25-18.45 pensata per il traino ai quiz del preserale, mentre al sabato resterà la puntata speciale di un'ora tra le 15.30 e le 16.30 circa.

Riassunto delle puntate precedenti de La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna il confronto fra Bahar e Sarp ha fatto esplodere tutto ciò che era stato taciuto per anni. Lui, convinto di poter ricucire il rapporto e ricominciare da dove si erano interrotti, si è scontrato con una Bahar diversa, più consapevole e determinata a non tornare indietro. A pesare non è solo il dolore per l'abbandono, ma anche la vita che lei ha dovuto costruirsi da sola insieme ai figli.

Durante questo faccia a faccia, Sarp ha confessato che per Piril non è mai nato un sentimento davvero autentico. Parole che avrebbero dovuto restare confinate a quel momento, ma che la moglie ha ascoltato di nascosto, precipitando in una crisi profonda. Schiacciata dalla gelosia e dalla paura di perdere tutto, Piril è arrivata a un gesto estremo, fermato in tempo proprio da Bahar, che ancora una volta si è ritrovata a fare da argine al caos emotivo di chi le sta intorno.

Intanto, intorno alla protagonista le storie continuano a intrecciarsi. Emre, rimasto con meno personale nel locale, ha chiesto a Hatice di lavorare stabilmente con lui, aprendo a una possibile nuova intesa. Tra Sirin e Idil, invece, le tensioni non accennano a placarsi, tanto che Hatice ed Enver sono costretti a intervenire per stemperare i contrasti.

Nel tentativo di riportare un po' di normalità nella vita dei figli, Sarp li ha portati a vedere dei cuccioli, sperando di regalare loro un momento di leggerezza lontano dalle liti degli adulti.

La forza di una donna, le anticipazioni della puntata di lunedì 1 dicembre

Nell'episodio di lunedì 1 dicembre il confronto tra Bahar e Sarp prosegue e si fa ancora più netto. Lei ribadisce di aver chiuso con lui e di non voler tornare sui propri passi, mentre Sarp insiste, dichiarandole ancora il suo amore e ammettendo che il legame con Piril non è mai stato all'altezza di ciò che prova per lei. Parole che la donna ascolta nascosta, perdendo definitivamente l'equilibrio e tentando il suicidio. Ancora una volta sarà Bahar a intervenire per salvarla.

Sul fronte dei personaggi secondari, Nezir e Azmi stanno preparando un piano per eliminare Munir, mentre Ceyda confida a Hatice il difficile passato di Emre, aggiungendo nuovi dettagli alla figura del giovane. Intanto Sarp prova a costruire un rapporto più sereno con i bambini portandoli di nuovo a vedere i cagnolini, mentre Hatice, dopo una visita inaspettata di Emre, inizia a intuire che il ragazzo potrebbe provare qualcosa per Sirin.