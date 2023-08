La foresta degli scomparsi stasera su Canale 5: trama e cast della miniserie thriller

Su Canale 5, stasera mercoledì 9 agosto 2023, va in onda La foresta degli scomparsi, miniserie franco-tedesca dai contorni thriller. Il progetto è composto da quattro episodi che l'ammiraglia di Mediaset ha deciso di trasmettere tutti in una serata, con una maratona che si concluderà all'una di notte circa. Trama e cast delle quattro puntate.

La foresta degli scomparsi: sinossi della miniserie

La foresta degli scomparsi" prende quindi il via quando vicino ad una base militare, sul confine franco-tedesco, vengono rinvenuti 12 corpi senza vita: sono in una fossa comune, di nazionalità francese e tedesca, uccisi in un arco temporale di 30 anni. Del caso si occupa il giudice istruttore Camille Hartmann che, un anno prima, in quella stessa zona, ha avuto un grave incidente automobilistico. L'evento le ha causato un'amnesia da cui fatica a riprendersi ma, forse, proprio quella sera, Camille ha visto qualcosa che non doveva vedere.

Episodio 01

Nella Foresta Nera, al confine franco-tedesco, viene scoperta una fossa comune con diversi cadaveri. Birgit Scholtz, capo della Lka, incarica il comandante Erik Maes e il capitano Franz Agerland di indagare sul caso. Nel frattempo, la giudice Camille Hartmann di Strasburgo, sospesa a causa di un incidente automobilistico, lotta con amnesie e stati confusionali.

Episodio 02

Erik Maes e Franz Agerland continuano ad indagare sul caso dei cadaveri scoperti in una fossa comune al confine franco-tedesco, nella Foresta Nera. A loro si unisce la giudice di Strasburgo Corinne Hartmann, vicina ai Montal, la famiglia di uno degli uomini identificati tra le vittime.

Episodio 03

Birgit tiene sotto sorveglianza Klaus Mach per catturare Hanne Katz. Quest'ultima rapisce Thomas e Iris, costringendo Camille a consegnare Klaus per liberare sua figlia. Birgit organizza un'operazione per fermare Hanne, ma Camille decide di intervenire personalmente.

Episodio 04

Dopo la morte di Hanne Katz, Erik e Franz continuano a indagare con la guida di Birgit. Franz sospetta di Camille, ma una telefonata di Zelda rivela nuove informazioni sulla neurologa Eva Stein, collegata a Hanne e Jeanne Montal, portando a inaspettati sviluppi nella storia.

Interpreti e personaggi

Il promo de La foresta degli scomparsi nella clip caricata su Mediaset Infinity