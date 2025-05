La Flamme, su Mediaset Infinity arriva la serie tv che si fa beffe di reality e dating show: ecco quando

Prodotta da Ben Stiller, su Mediaset Infinity sta arrivando una serie francese che prende in giro i dating show come The Bachelor e i reality: ecco quando potrete vedere La Flamme gratuitamente in streaming.

Se siete tra coloro che lamentano la sovrabbondanza di reality show e simili in TV, allora Mediaset Infinity ha quello che fa per voi: si chiama La Flamme ed è una serie comedy francese che prende in giro tutto quel sottobosco televisivo popolato da pretendenti in cerca di fama e volti un tempo noti in cerca di riscatto.

Composta in totale da 9 episodi della durata di 30 minuti circa, La Flamme sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente su Mediaset Infinity a partire da lunedì 12 maggio.

Di cosa parla La Flamme

Descritta come una parodia del dating show The Bachelor - L'Uomo dei Sogni, la serie francese vede come protagonista Marc, di professione pilota di linea, giovane e affascinante ma ancora alla ricerca dell'anima gemella. Decide di partecipare ad un dating show dove avrà la possibilità di scegliere la sua compagna di vita tra 13 pretendenti.

Prove fisiche, gare di barzellette e molto altro: le donne "in gara", rinchiuse con Marc in una villa da sogno, si dimostreranno pronte a tutto pur di conquistare il cuore del pilota. Come succede nella versione originale dello show americano, anche in questa parodia lo scapolo d'oro dovrà eliminare una concorrente alla fine di ciascuna puntata, ma riuscirà a fare la scelta giusta?

La Flamme è stata ideata e diretta da Jonathan Cohen, che interpreta anche il protagonista Marc, e vede Ben Stiller come produttore associato.

Da Ana Girardot a Laetitia Casta: il cast e gli special guest

Nel cast di La Flamme ci sono volti piuttosto noti del piccolo schermo, a cominciare da Ana Girardot, vista nella fiction di Rai 1 Il conte di Montecristo, e Laure Calamy, che molti ricorderanno per un'altra serie francese di enorme successo, Dix pour Cent - Chiami il mio agente!. E poi ancora Vincent Dedienne, Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier, Camille Chamoux e la cantante belga Angèle.

Nel corso della serie appaiono in brevi camei alcuni dei più famosi interpreti della cinematografia francese come Laetitia Casta, Gilles Lellouche e Pierre Niney, tra gli altri.