La favorita: stasera su Rai3 in prima visione il film con Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz

L'appuntamento è di quelli imperdibili stasera su Rai3 alle 21:20: va in onda La favorita, il film di Yorgos Lanthimos, proposto in prima visione in chiaro, con protagoniste tre superbe interpreti come Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone.

La favorita: Rachel Weisz e Olivia Colman in una scena del film

Nel 1708 una fragile Regina Anna (Olivia Colman) occupa il trono d'Inghilterra mentre la sua amica intima, Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), detta Lady Marlborough, governa la nazione al suo posto nell'annosa guerra contro la Francia.

Quando arriva a corte Abigail (Emma Stone), cugina più giovane di Sarah, caduta in disgrazia, Lady Marlborough decide di prenderla sotto la sua ala protettrice. Ma Abigail è astuta e, una volta compresa la natura della relazione tra la Regina Anna e Lady Sarah, decide di accrescere il suo tenore sociale prendendo lei il posto di "favorita"...

La favorita: Emma Stone in un momento del film

Un triangolo di sesso e potere tutto al femminile che nel 2018 ha conquistato ben 10 candidature agli Oscar, 12 candidature ai Premi BAFTA e 5 candidature ai Golden Globe.

Presentato in anteprima alla 75ma Mostra del cinema di Venezia, La favorita è stato il trionfo di Olivia Colman, vincitrice, per la sua interpretazione della pigra e malata regina Anna, del premio Oscar, del Golden Globe e della Coppa Volpi come migliore interprete femminile.