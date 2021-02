La fattoria maledetta: l'attore di Stand by Me accettò di fare il film solo per soldi

Wil Wheaton, all'epoca reduce dal successo di Stand by Me, non aveva intenzione di recitare ne La fattoria maledetta, film diretto da David Keith e liberamente tratto da un racconto di H. P. Lovecraft, ma alla fine accettò soltanto per soldi, su richiesta della sua famiglia.

Wheaton ha dichiarato più volte di non aver mai voluto girare questo film, secondo l'attore fu la sua famiglia ad obbligarlo dicendogli che avrebbe "guadagnato un sacco di soldi" ottenendo anche qualcosa di molto più prezioso: un fantastico viaggio gratuito a Roma.

Durante un'intervista, alcuni anni dopo, Wil disse che l'unica cosa buona del film di Keith era che sua sorella finalmente aveva un lavoro, a sua detta sia lui che lei recitarono nella pellicola solo per la formidabile paga. Wil Wheaton e Amy Wheaton, che nel film interpreta Alice, sono fratello e sorella nella vita reale.

Charles P. Mitchell, studioso ed esperto del lavoro di Lovecraft, definì La fattoria maledetta fedele al lavoro originale dell'autore, ma affermò che "gli ultimi venti minuti della pellicola sono così sconnessi che praticamente rovinano l'intera esperienza per lo spettatore".