La doppia vita di mio marito: la trama del thriller ad alta tensione in onda stasera su Rai2

Prima serata con il brivido stasera su Rai2 dove, alle 21:20, arriva il thriller La doppia vita di mio marito, prodotto nel 2018 dal canale Lifetime, con Amy Nuttail, Daniel Lapaine e Chloe Sweetlove.

Sabrina Rees (Amy Nuttall), come scopriamo dalla trama, sospetta da tempo che suo marito Fletcher (Daniel Lapaine) la tradisca durante i suoi numerosi viaggi di lavoro a Parigi. Lui è un imprenditore immobiliare, lei è una contabile ma ha deciso di mettere da parte la carriera dopo la nascita della figlia Zoe (Chloe Sweetlove). Sabrina ha da poco perso un bambino, cosa che non fa che acuire il suo senso di solitudine ma anche i suoi sospetti. Che vengono confermati da una ricevuta di un negozio di lingerie parigino.

Inizia così a indagare e parte per Parigi, con la scusa di voler fare una sorpresa a Fletcher, non immaginando però quale terribile scoperta la attenda: nella capitale francese il marito ha un'altra famiglia con Bridgette Novak (Tamara Aleksic), da poco mamma di un bambino. Come se non bastasse, il secondo suocero di Fletcher è un membro di spicco della mafia russa e ha coinvolto il genero in alcuni illeciti.

Sabrina è decisa a denunciare tutto alla polizia ma come fare senza rischiare la propria vita?