La doppia faccia del mio passato: la trama del thriller sullo stalking, stasera su Rai2

Stasera su Rai2 alle 21:20, e in prima visione in chiaro, va in onda La doppia faccia del mio passato, un thriller sul delicato tema dello stalking.

Nuovo giorno nuovo thriller: stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda La doppia faccia del mio passato, il TV Movie, in onda in prima visione in chiaro, che affronta il delicato tema dello stalking.

Scopriamo dalla trama che Lily Abrams (Sarah Fisher), la nostra protagonista, è una giovane assistente medico. Ragazza bella che sa di esserlo, tuttavia riesce ad avere abbastanza tempo libero per conoscere qualcuno, così decide di iscriversi a un'app di incontri. Conosce così Spencer (Stephane Garneau-Monten) ma la relazione dura poco per via del carattere ossessivo di lui. Lily decide così di allontanarlo e di proseguire con la ricerca del fidanzato perfetto. Non ha fatto i conti però con la follia di Spencer: comincia a pedinarla e, quando la trova in compagnia di un altro, uccide il ragazzo e sfregia Lily al volto. Lei, per difesa, lo respinge facendolo cadere nel vuoto.

Dopo sei mesi Lily è ormai diventata Stella, cambia città e lavoro, cerca di nascondere la cicatrice che ha sul volto e frequenta una psicoterapeuta per superare il trauma causato da Spencer. Soprattutto, trova in uno dei due chirurghi plastici di cui è assistente, Michael Marlon (Robin Dunne), una nuova speranza: è proprio lui a operarla e a rimuovere la cicatrice sul viso.

Lily adesso si sente libera di ricominciare a lavorare e accoglie tra i suoi pazienti un certo Joshua, un ragazzo che, per via di un intervento, ha il volto completamente coperto da bende.

Da lì a poco Lily però comincia ad avere strane visioni: crede inizialmente che la colpa sia delle sue pillole anti-stress, ma ben presto comincia a temere, come racconta a una detective, che Spencer sia tornato e sia lì per tormentarla.

Nel frattempo intraprende una relazione con il collega Michael, nonostante lui sia sposato. Il giorno successivo alla loro prima notte d'amore, Lily riceve un mazzo di gigli ma quei fiori le riportano alla mente una terribile ricordo: i gigli sono infatti il primo dono che ha ricevuto da Spencer al loro primo incontro.

Ora Lily non ha più dubbi: lo stalker è tornato ma dove si nasconde?