La Disney presenta la prima eroina curvy nel cortometraggio animato Reflect

La Disney porta sullo schermo la prima protagonista femminile curvy in un cortometraggio elogiato dalla critica per aver esplorato la body positivity e il superamento delle proprie insicurezze. Reflect, questo il titolo, fa parte della serie di film sperimentali Disney Short Circuit, diffusa tramite il servizio di streaming Disney+ il mese scorso.

Il film racconta la storia di Bianca, una giovane ballerina che soffre di dismorfia corporea e che "combatte contro il proprio riflesso nello specchio, superando dubbi e paure incanalando la propria forza interiore, la propria grazia e potenza".

La speranza dell'artista e regista della Disney, Hillary Bradfield, che ha anche lavorato a Encanto e Frozen II - Il segreto di Arendelle, è che gli spettatori possano "sentirsi più positivi riguardo a se stessi e al loro aspetto" dopo aver visto il cortometraggio. "A volte devi andare in un luogo oscuro per arrivare in un luogo buono. E questo rende il posto bello ancora più bello", ha affermato in un'intervista, riportata dal The Guardian, rilasciata prima dell'uscita del film.

Insieme alla critica, anche gli spettatoti hanno elogiato il cortometraggio affidando i loro commenti a Twitter: "Questo è molto incoraggiante e sono felice che la Disney abbia deciso di includere un'eroina "curvy"". E ancora, "Avrei voluto vederlo da giovane. Per fortuna le cose ora stanno cambiando".