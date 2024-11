La Corrida, il concorrente spiazza Amadeus: "Alla Rai sono i migliori, top!"

Nella seconda puntata de La Corrida, in onda il 13 novembre sul Nove, un concorrente ha gelato Amadeus sostenendo che la RAI è migliore di Warner Bros. Discovery: ecco per quale motivo.

Tutto può succedere a La Corrida, immaginiamo che Amadeus l'avesse messo in conto quando ha deciso di riportare in vita lo storico show e di chiamare di nuovo a raccolta i dilettanti allo sbaraglio. Ieri sera infatti c'è stato addirittura un concorrente che ha tessuto le lodi della RAI, il tutto in diretta sul Nove, ma l'ha fatto per un motivo alquanto particolare.

Al Nove "soldi non ne scuciono"

Nella seconda puntata del suo show in prima serata, Amadeus ha dovuto fare i conti con una "spia" arrivata direttamente da viale Mazzini, un concorrente che di professiore ha detto di fare "il claquer, chi si occupa del pubblico" all'interno delle trasmissioni. Alessandro, questo il suo nome, ha voluto però precisare che non ha mai svolto il suo lavoro per le trasmissioni targate Warner Bros. Discovery. Il motivo? Legato all'aspetto economico: "Qui soldi non ne scuciono, non è un terreno fertile".

Amadeus ha deciso allora di indagare, chiedendo dove fossero più generosi, e la risposta non l'ha lasciato indifferente: "È un'azienda che conosci, la conosci molto bene. Ci hai lavorato per anni. Loro sono i migliori, top!". E non sono state certo necessarie le risate del padrone di casa e di Frank Matano, ospite speciale della serata, per rendere chiaro a tutti che il concorrente stesse parlando della RAI.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La concorrente arrivata direttamente da La Corrida di Carlo Conti

Alessandro non è stato il solo "infiltrato" arrivato dalla RAI. Nel corso della serata infatti è salita sul palco un'altra concorrente che aveva precedentemente varcato gli studi RAI, tale Maria Luisa Carmela Pappalardo. La signora, di Catania, ha divertito il pubblico con il suo eloquio forbito e ha raccontato di essere autrice di due libri: "Lieta di conoscerla. Configuro un onore per me! Se sono parente di Pappalardo? Non ho assodato. Nella vita, sono una scrittrice, ho conferito ben due lauree in Giurisprudenza e otto qualifiche presso enti di formazioni statali e regionali. Ho dedicato tutta la mia giovinezza allo studio e ora scrivo. I miei libri già sono editi in libreria. Il primo si intitola 'Un uomo pavido, privo di scrupoli e sentimenti'".

La signora Pappalardo, che ha deciso di portare sul palco del Nove, proprio il brano più famoso del suo omonimo, Ricominciamo, dopo un attimo di esitazione ha confessato di aver già partecipato come concorrente a La Corrida, nell'edizione del 2019 condotta da Carlo Conti. Non solo: nel 2017 si era presentata alle Audition di X Factor e nel 2020 era stata selezionata per Strafactor. Dilettanti sì, insomma, ma con una certa esperienza.