L.A. Confidential, ora James Ellroy può criticare il film: "Un fiasco nella sua forma più alta"

James Ellroy, l'autore di L.A. Confidential, ha sparato a zero sull'adattamento firmato da Curtis Hanson nel 1997 definendolo "un fiasco nella sua forma più alta" durante un'apparizione al L.A. Times Festival of Books.

"Le persone amano il film L.A. Confidential" ha dichiarato Ellroy, come riporta il Los Angeles Times. "Penso che sia un fiasco nella forma più alta. Penso che Russell Crowe e Kim Basinger non abbiano alcuna colpa. Il regista Curtis Hanson è morto, quindi ora posso criticare il film."

L.A. Confidential: Kim Basinger

L.A. Confidential è uscito nel 1997 e si è subito rivelato un successo di critica e pubblico, ricevendo due candidature agli Academy Awards per la Miglior Sceneggiatura non Originale e per la miglior attrice non protagonista (Kim Basinger). Ma James Ellroy non ha affatto apprezzato l'adattamento motivando le sue critiche in un saggio pubblicato su Variety nel 2026 in cui scrive:

L.A. Confidential: Russell Crowe, Guy Pearce e Kevin Spacey in una scena del film

"Ho concepito un racconto sulla Los Angeles del 1953 e l'ho popolato di uomini e donne in bilico. Curtis Hanson ha riorganizzato il mio mondo e lo ha ripopolato con uomini e donne meno estremi dei miei. Le mie trame sono state ridotte e rimontate, il mio arco temporale è stato compresso, le mie storie d'amore sono state riorganizzate. Ho creato un mondo sulla carta. Curtis Hanson lo ha ricreato per il cinema. Era il mio mondo, ma è diventato il suo mondo al punto in cui tutte le rivendicazioni della proprietà si sono offuscate e perse. Il mio senso drammatico e il senso drammatico di Curtis erano sempre in contrasto".

Lo scrittore ha rincarato la dose durante l'L.A. Times Festival of Books definendo l'adattamento di L.A. Confidential "profondo quanto una tortilla. Se guardi l'azione del film, non ha senso drammatico. Non mi interessa quanti premi abbia vinto. Non mi piace la maggior parte delle performance."

Gli sono, però, piaciuti i soldi che gli hanno pagato per i diritti, come ammette lui stesso: "Mi hanno pagato un bel po' di soldi per cedere i diritti... il denaro è il regalo che non devi mai restituire."