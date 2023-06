La Confessione di Peter Gomez su Nove: Eugenia Roccella ospite del 23 giugno anticipazioni e video

Stasera, alle 22:45, sul Nove, torna La Confessione, il programma in cui Peter Gomez intervista i protagonisti dello spettacolo e della politica italiana. L'ospite della puntata del 23 giugno è Eugenia Roccella. Ecco alcune anticipazioni sulle dichiarazioni della ministra della Famiglia.

L'esponente di Fratelli d'Italia ha lanciato un'importante proposta durante la trasmissione condotta dal direttore de ilfattoquotidiano.it: "Dovremo pensare a una sorta di sanatoria per i bambini nati prima che entri in vigore la legge che rende reato universale la maternità surrogata.

"Si tratta di una soluzione legale, che non sia un modo per aggirare la legge - ha spiegato l'ex sottosegretaria al Welfare - valida da quando ci sarà la nuova norma per la perseguibilità dell'utero in affitto anche per chi lo fa all'estero, visto che in Italia è già vietato per fortuna".

