La Confessione di Peter Gomez stasera su Nove: Marco Columbro parla di Silvio Berlusconi

Stasera 2 giugno, alle 22:45, sul Nove, torna La Confessione, il programma in cui Peter Gomez intervista i protagonisti di politica. Ospite di questa sera sarà Marco Columbro che parlerà del suo rapporto con Silvio Berlusconi

L'attore ed ex conduttore di programmi storici come Buona Domenica e Paperissima, racconterà i suoi esordi nel teatro, l'incontro con Silvio Berlusconi nel 1981 che gli aprirà le porte della tv commerciale che lo porterà al successo. Poi la malattia nel 2001 e l'allontanamento dagli studi televisivi per dedicarsi allaricerca spirituale.

Tra le dichiarazioni sull'ex Cavaliere, che Marco Columbro ha conosciuto quando viene chiamato per fare un provino a quella che allora si chiamava ancora TeleMilano e che poi diventerà Canale 5, solo parole di affetto. "Mi dice chi è quest'uomo per lei?", la domanda di Gomez. "Per me, al di là dell'uomo politico che non giudico, perché non ne ho le capacità, è un visionario. - ha risposto l'ex conduttore di Buona Domenica - Uno che ha la capacità di vedere oltre l'aspetto delle cose. Conosce molto bene l'animo umano, cioè ti inquadra immediatamente: chi sei, le capacità che hai, cosa puoi fare. - ha proseguito - È l'uomo più generoso che io conosca, una persona molto simpatica, di grande fascino, affabile".

"Mi dica anche un difetto, ne avrà anche lui, no?", ha ribattuto il giornalista. "Si è contornato sempre di persone che non lo aiutavano, che in qualche modo o lo consigliavano male per opportunismo o cercavano di fare i loro interessi. - ha ammesso Columbro - Un giorno gli dissi: 'Ma perché ti circondi di queste persone?' e lui mi rispose: 'Marco, io ho questi cavalli e con questi devo correre'".

